Yusuf Yazıcı: "Babam için..."
Yusuf, F.Bahçe’ye gol atmasını isteyen babasının hayalini yerine getirdi.
Fenerbahçe maçı için “Kelimeler kifayetsiz kalıyor” yorumunu yapan genç yıldız “Bu futbola ve mücadeleye beraberlik yakışmadı. Tek tesellim babamın hayalini gerçekleştirmiş olmak” dedi.
KADIKÖY’de dün Trabzonspor’un golünü atan Yusuf Yazıcı, babasının hayalini gerçekleştirdiğini ancak skor nedeniyle buruk bir sevinç yaşadığını belirtti. Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan genç futbolcu, “Gerçekten çok üzgünüm. Bununla beraber, Fenerbahçe’ye gol atmamı isteyen babamın hayalini gerçekleştirdiğim için mutluyum, tek sevindiğim nokta bu. Bu golü babama armağan ediyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bu futbola ve bu mücadeleye beraberlik yakışmadı. Yapacak bir şey yok, bundan sonra kalan maçlara odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
LİGDE İKİNCİ GOLÜ
Yusuf Yazıcı, bu sezon ikinci golünü Fenerbahçe’ye attı. Daha önceki lig maçlarında 1 gol ve 2 asistle oynayan Yusuf, 20 Ocak 2019’da Medipol Başakşehir’e karşı bulduğu golün ardından 98 gün sonra fileleri havalandırmayı başardı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle