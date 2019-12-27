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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 18:10,Son Güncelleme:/

Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'da

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Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'da

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçirdiği sakatlığın tedavisi için İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Türk Hava Yollarının tarifeli seferiyle İstanbul'dan Roma'ya gelen Yusuf Yazıcı, ağabeyi Cihan Yazıcı ve menajeri Adem Cebeci ile birlikte ameliyatının planlandığı Villa Stuart kliniğine geçti.

Milli oyuncu, İtalya'da pek çok kulübün oyuncularını sağlık kontrolünden geçirdiği ve sporcu sağlığı alanında öne çıkan bir klinik olan Villa Stuart'ta, operasyonunu gerçekleştirecek Prof. Pier Paolo Mariani ile görüştü.

Yusuf'un kontrollerden geçtiği ve yarın sabah ameliyat edileceği öğrenildi.

Lille'in Monaco'ya 5-1 yenildiği lig maçının 38. dakikasında oyuna giren ancak sakatlanarak 87. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Yusuf Yazıcı'nın, sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiş ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

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Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalyada


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