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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.08.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı açıklaması! 'Transferinden sonra...'

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Yusuf Yazıcı açıklaması! 'Transferinden sonra...'

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, takımda kalmanın kendisi için daha doğru bir karar olduğunu vurgulayarak, “İlk sezonumda uyum sağlamak biraz zamanımı aldı. Gün geçtikçe daha iyi duruma geliyorum. Başka bir yere gidebilirdim ama burada kalmanın kendi adıma daha iyi olduğunu düşünüyorum. Başka bir yere gitmek için zamanım olacak” dedi.

Lille’de forma giyen defans oyuncusu Mehmet Zeki Çelik, Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe’e açıklamalarda bulundu. Ligde ilk hafta alınan Nantes galibiyetini değerlendiren genç futbolcu, “Maça çok iyi odaklandık. Aramıza yeni oyuncular katıldı. Kişisel anlamda kendimi iyi hissettim, yediğimiz golde bana çarpan topta şanssızdım” ifadelerini kullandı.

YUSUF YAZICI’DAN BEKLENTİ BÜYÜK”
Yaz transfer döneminde Trabzonspor’dan takıma katılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı’dan beklentilerin büyük olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, “Onunla aramız çok iyi. Bize katılması iyi oldu, bana çok yakın ve çok arkadaşça bir iletişimimiz var. Kulübün içinde ve dışında onunla ilgileniyorum. Bildiğim konularda ona yardım etmeye çalışıyorum. Lille, Yusuf Yazıcı’nın transferinden sonra daha iyi biliniyor. Çok zeki ve çok teknik bir oyuncu. Kulüpte ve milli takım seviyesinde ondan büyük bir beklenti var. Ne kadar çok kendini geliştirirse, iki takıma da o kadar katkı verecek" şeklinde konuştu.

“HİÇBİR BASKI HİSSETMİYORUM”
Lille’de kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Mehmet Zeki Çelik, “Herhangi bir baskı hissetmiyorum. Yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her gün en iyi şekilde çalışıyorum. Gelişebilirim çünkü adaptasyon sürem geçti. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız için daha zor bir sezon olacak çünkü aramıza yeni katılanlar var. Onları sisteme dahil etmek durumundayız ve hâlâ başlangıç aşamasındayız. En iyisini yapacağız” açıklamasında bulundu.

Yusuf Yazıcı açıklaması Transferinden sonra...

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