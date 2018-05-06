Yusuf ve Abdülkadir'in fiyatı açıklandı!

Ahmet Ağaoğlu, takımın son durumu ve geleceğe dair A Spor'a değerlendirmelerde bulundu ve çarpıcı açıklamalar yaptı... İşte, Ağaoğlu'nun sözleri...

- Kulübün içinde bulunduğu durum aşağı yukarı herkesin malumuydu. Seçimden bir gün önce mali genel kurulda da tablonun farkındaydık. Gelirlerin neredeyse tamamının temlikli olduğunu biliyorduk. Süreç o kadar kısaydı ki, kimsenin bir hazırlığı yoktu ve kimse böyle bir şey beklemiyordu. 15 Mayıs'a kadar 130 milyon TL ödememiz gerekiyor.

- Ocak ayından beri oyuncuların maaşları ödenmiyordu ve bu onlarda ilk başta bir tedirginlik oluşturdu. Derdi tasası Trabzonspor olmayan birtakım oluşumların olduğunu fark ettik. Bunlar takımın konsantrasyonunun dağılmasına sebep oldu. Biz 3-4 sene sonra şampiyonluğa oynayacak bir Trabzonspor oluşturacağız. Seçimden sonra kulübün içine girince genel kurulun nisan ayında değil de ocak ayında yapılması gerektiğini fark ettik.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRARIZ

- Trabzonspor için zirve mücadelesi kaçınılmaz bir şey, her zaman yarışın içinde olacağız. Trabzonspor'u istediğimiz yere getirmek için 3-4 senelik süre istedik. Ekonomiyi toparlamadan ben şampiyonluğa yürüyorum derseniz son 18 senedir olduğu gibi hayal kırıklığına uğrarsınız.

- Şampiyonluk mücadelesini verebilmek için finans olarak kafamızın rahat olması lazım. Bir futbolcuya hak ettiği parayı; 4-5 aydır parasını vermezseniz onun kafası rahat olmaz.

- Trabzonspor'un 913 milyon yakın borç yükü var. Trabzonspor'un an itibari ile yıllık gideri 300 milyon lira, geliri ise 130 milyon lira. Bu yapı devam ederse her yıl 170 milyon TL borç yükü gelecek.

- 4-5 yıllık bir yapılandırma ile sürdürülebilir bir ekonomik tablo oluşturmak istiyoruz. Ekonomik tabloyu düzeltip gideceğiz, giderken de sürdürülebilir bir ekonomik yapı bırakacağız.

BU FORMA İLK 4'E OYNAR

- Trabzon'da 80 civarında amatör futbol kulübü var, 6-7 profosyonel takım var. Bu takımların altyapılarında 3-4 bin civarında futbolcu var. Futbolun hammaddesi var ancak biz buna hiç dokunmamışız. Altyapınızdan 4-5 futbolcu A Takım'a monte edilirse gelir-gider dengeniz çok sarsılmaz.

- Trabzonspor'un forması ilk 4'e oynar çünkü her zaman yararlanabileceği bir kaynağı vardır. Oyunculardan Beşiktaş'ın yaptığı gibi feda isteyebiliriz çünkü şampiypnluğa oynayacak bir takımımız var. Futbolcularla iki toplantı yaptım. Bizim gündemimizin ilk ve tek maddesi futbolcuların alacakları. Bunun dışında bir gündemimiz yok ve 15 Mayıs'a kadar ödeme sözü verdik. Bizim oyuncularla problemimiz yok, ama buna rağmen 30 Nisan'da 7 yabancı oyuncu alacakları için ihtar çekti. 6 ay bekleyen futbolcular 15 gün daha nasıl beklemedi? Sebebi ise menejerleri.

- Geldiğimizde bir transfer yasağı vardı. UEFA'ya yeni bir yönetim olduğumuzu anlattık, planlarımızdan bahsettik. UEFA'ya gitmiş ya da gidebilecek dosya sayısı 30'un üzerinde. Trabzonspor'un 18 ayrı kulübe bonservis borcu var.

- Sosa ve Kucka için Milan'a 10 milyon dolar ödeme var ve hiçbir taksidi ödenmemiş. Milan ise 14 Şubat'ta ihtar çekti. Akhisar, Rodellega'nın bonservisi için haciz kararı almıştı. Göreve geldikten sonra kulüp yetkilileriyle konuştuk ve 2 taksit halinde ödeme yapacağımızı söyledik. İlk taksidi de ödedik. Dallas'tan Pekin'e kadar borç takacaksınız bir şey olmayacak da, biz bu tabloyu açıklayınca mı prestij kaybı olacak? Biz transfer yasağını kaldırdık ama her an 2. 3. transfer yasakları gelebilir. Bu transfer yasaklarının sonunun nereye gideceği malum, puan silme hattta Allah korusun küme düşme...

ORTADA BİR GERÇEK VAR

- Ama biz mali tablodan çıkacağız. Bu ekonomik olarak Trabzonspor'un varoluş savaşıdır. Trabzonspor'a gönül verenlerin doğrusunu yapmak için buradayız.

- Göreve geldiğimiz ilk günlerde bir İtalyan kulübünden Yusuf Yazıcı'ya 15 milyon euro teklif geldi. Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir'i almak isteyen 950 milyon TL'yi getirmek zorunda. Tabi böyle bir şey fiziki olarak mümkün değil, anlamı ise şu: Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir satılık değil. Okay'ın sözleşmesinde ise madde var. (Ajansspor)