‘Yusuf ve Abdülkadir takımdan ayrılacak'
Trabzonspor’un eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün satılacağını iddia etti.
Avrupa'nın bir çok kulübünün takibinde olan ve yönetim tarafından da bazı tekliflerin geldiği açıklanan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün geleceği hakkında flaş bir açıklama geldi.
Bordo mavili kulübün eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu yaptığı açıklamada, “Trabzonspor'un en büyük sorunu ekonomik. Bu nedenle Abdülkadir ve Yusuf’un satışı konusunda karar alındı. Başka türlü bu durumdan kurtulup, başarı yakalanmaz. Ekonomik durum düzeltilmezse net ve sert yaptırımlar var” ifadelerini kullandı.
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