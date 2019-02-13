Yusuf Şimşek Afjet Afyonspor'da
Afjet Afyonspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile anlaştı.
Spor Toto 1.Lig takımlarında Afjet Afyonspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile anlaştı.
Afjet Afyonspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile önümüzdeki sezon opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Yusuf Şimşek, teknik direktörlük kariyerinde Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Bandırmaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük takımlarında görev yaptı.
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