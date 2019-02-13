Yusuf Namoğlu'ndan istifa açıklaması!

Yusuf Namoğlu'nun tüm açıklamaları şu şekilde:

Kurumlarda devamlılık esastır. Bu yüzden bu haftanın hakemlerini de atadık. Daha sonra dilekçemizi vereceğiz.

"İsmim yıpranmaya başladı"

Bugüne kadar ismimi korumuştum ama yıpranmaya başlamıştı o isim. Koltuk uğruna da devam etmek istemedim. Bazen insanlar koltuğu bırakıp gitmesini de bilmeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla kendi isteğimizle de arkadaşlarla birlikte görevimizden ayrılıyoruz. İstifa tek taraflıdır biz de TFF'ye ilettik kararımızı...

"VAR için 1 yıl çalıştık"

Sahada hakem arkadaşlar daha adaletli ve neticeye etkisi olmayan bir sistemin gelmesi adına çalışmalar yaptık ve VAR sistemi için günlerce çalıştık. 1 yıl mücadele edildi. Bunun tek amacı maçlarda sahada adaletin daha fazla olmasıydı. Buna inandık. Başta Göksel Gümüşdağ olmak üzere ki onun da büyük payı vardır bu sistemde...

"Bazı hakem arkadaşlar hatalı kararlar verdiler"

Ama... Sahada insan var. Göremeyebilir. Gözüne perde inebilir. VAR'ın da amacı bütün bu görüntülerin tüm açılarıyla hakemin önüne getirilebilmesidir. Bu oluyor mu? Oluyor. Biz adaleti istedik. Malesef bazı hakem arkadaşlar, monitöre gelmelerine rağmen yanlış kararlar verdiler. Biz de onları dinlendirmeye aldık. Sorduğumuzda kendine göre öyle olmadığını söylüyorlar.

"O açıklama hakemi korumak içindi"

Biz de 'Bu hakem dinlendirilecek ama hakemlik yapmaya devam edecek' anlamında bir açıklama istedik. Geçmişte bazı hakemlerin hakemliği bitirildi. Biz de bunun önüne geçmek istedik. Açıklama yapılınca da bir kulübe karşıymış gibi lanse edildi. Ama biz hakemimizi korumak istedik. Bir pozisyondan hakem gitmez.

"Almanya'da da Felix yaptı"

VAR sistemi bütün dünyada buna benzer hatalarla devam ediyor. Araştırdık, Almanya'daki Türk hakemlerden de bilgi aldık. Felix diye bir hakem var. Oyuncunun ayağı kırılacak. VAR hakemi onu ekrana bakmaya davet ediyor. Ama Felix bakmıyor, 'Ben gördüm' diyor. Daha önce bir maçta olaylar yaşandığı için ve hakem bu olayları yaşamak istemediği için gitmemiş. Mesela bizde böyle bir durum olmadı.

"Konuşmaların yayınlanması protokolde yok!"

IFAB'ın kuralları var. TFF'nin IFAB'la protokolü var. Bu yüzden VAR konuşmaları yayınlanamıyor. Değişirse verilir belki.Dünya Kuapsı'nda da vermediler. Collina da buna karşı...

"Hakemlerin hata yapması ise ayrı bir olay"

Adamın monitör önünde, yanlış karar vermiş, yapacak bir şey yok. X, Y, Z takımına dönük bir şey yok. Bunu söylemek istiyorum. Atama ekibinde olan arkadaşlar çok düzgün ve doğru insanlar. Hakemlerin hata yapması ise ayrı bir olay.

"Art niyetli olsa golü verir mi?"

Erzurum-Rize maçında olaylar yaşandı. Benim Rizeli olmam nedeniyleymiş... Hakem orada önce ne yaptı? Golü verdi. Sonra faul verdi. Art niyetli olan insan baştan golü verir mi? Mantıklı düşünsünler, şartlı düşünmesinler ama bazı eski hakemler bir şeyler üretmek için bunu yapıyorlar. Belli, kesimlerin belli niyetleri var.

"Dürüstlüğümüzden taviz vermedik"

Bazı takımlara verilmeyen hakemler olabilir ama çoğunda görev verdik. Tüm futbol kamuoyu şunu bilsin, dürüstlüğümüzden hiçbir zaman taviz vermedik. Kimseye müdahale ettirmemek için her şeyi yaptık. İnsani hatalar olmuştur. Atamalarda hatalar olmuştur ama karakterimizden kişiliğimizden taviz vermedik, vermeyiz de. Koltuğu da bırakabilen insanlarız. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

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