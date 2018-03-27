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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Yusuf Namoğlu: VAR'ı önümüzdeki sezon uygulamak istiyoruz
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Futbol
27.03.2018 - 21:24, Son Güncelleme:

Yusuf Namoğlu: VAR'ı önümüzdeki sezon uygulamak istiyoruz

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Yusuf Namoğlu: VAR'ı önümüzdeki sezon uygulamak istiyoruz

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, "Bu sene hedefimiz kupa finali gibi olan bazı maçlarda VAR'ı deneyip, gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulatmak" dedi.

Antalya'da Mardan Stadyumu'nda oynanan Azerbaycan - Makedonya müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çevrimiçi uygulaması yapıldı. VAR sisteminin çevrimiçi olarak Türkiye'de Finlandiya - Malta maçının ardından ikinci defa uygulandığı mücadelede Halis Özkahya düdük çalarken Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz üstlendi. Ali Palabıyık ise 4'üncü hakem olarak görev aldı. Maçta Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise Video Yardımcı Hakem Yardımcısı (AVAR) görevini üstlendi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Çakır ile Göçek'in yer aldığı VAR sisteminin uygulama odasını inceledi.

"VAR SKANDAL NİTELİKTEKİ KARARLARA KARŞI BİR ŞEY OLACAKTIR"

VAR uygulaması hakkında bilgi veren Namoğlu, şunları söyledi:

"VAR sistemi herkesin bildiği gibi gol kararında, penaltı kararında, ihraç ve yanlış ihraç kararlarında uygulanacak. Buradaki amaç minimum müdahale, maksimum kazanç anlamında. Dolayısıyla amaç; oyunun akışı durmadan, 'skandal' karar dediğimiz ihraç, penaltı ve gollerdeki olayı sahanın içinden hakemin göremediği pozisyonları ekran başında VAR vasıtasıyla görerek koordine halinde doğru kararın verilmesini sağlamak. Taç gibi, korner gibi, aut gibi konularda VAR karışmaz. VAR skandal dediğimiz nitelikteki gol, penaltı, ihraç ve yanlış ihraç kararlarına karşı bir şey olacaktır. Bu konuda zaten bizim eğitimimiz sene başından beri devam ediyor."

"HEDEFİMİZ GELECEK SENE TÜRKİYE LİGLERİNDE 'VAR' SİSTEMİNİ UYGULATMAK"

VAR uygulamasına hazırlık kapsamında dün Finlandiya ile Malta arasında oynanan özel milli maçta Türkiye'de ilk kez VAR'ın çevrimiçi uygulandığını, Azerbaycan - Makedonya maçında da ikincisinin uygulandığını anlatan Namoğlu, "Amacımız VAR sistemini en kısa sürede, sağlıklı bir şekilde Türkiye liglerinde gelecekte uygulamaya çalışmak. Bu sene hedefimiz; kupa finali gibi olan bazı maçlarda VAR'ı deneyip, gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulatmak" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK GERİ KALMAMAMIZ GEREKİR"

VAR'ın Dünya Kupası'nda uygulanacak olmasıyla sistemin faydalı olacağının değerlendirmesini dünya futbol kamuoyunun da yapacağından bahseden Namoğlu, "Biz de hazır olmak istiyoruz. Avrupa'da Almanya, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde uygulanmakta. Buna paralel olarak da İngiltere, Hollanda ve Polonya'da uygulamakta. İspanya'da devreye girecek. Belçika çalışmalara başladı ve Fransa gelecek sene uygulayacak. Sistem Avrupa'ya yayılmaktadır. Türkiye olarak da geri kalmamamız gerekir. Bizim de bu çalışmaları yaparak Avrupa'da uygulamaya konulan ülkelerin seviyesine gelebilmek için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Namoğlu, sağlıklı bir çalışma ortamında VAR uygulamasının hazırlıklarının devam ettiğini ve en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Namoğlu, beraberindeki Süper Lig hakemleriyle Makedonya - Azerbaycan maçını tribünden izledi. Maç, başlangıç düdüğü sonrası elektrik kesintisi nedeniyle 5 dakika geç başladı. Maçın ilk yarısı 6'ncı dakikada Azerbaycan'dan Richard Almeida'nın penaltı golü, 22'nci dakikada da Finlandiya'dan Aleksandar Trajkovski'nin kaydettiği gollerle 1-1 sona erdi.

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