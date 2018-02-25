Yusuf Namoğlu için bomba iddia!
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nın Yıldırım Demirören'le görüşmesinin ardından istifa kararı alabileceği iddia edildi.
Son dönemde hakemlerden dert yanan soluğu Riva’da alıyor… hem TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e hem de MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’na dert yanıyor.
Namoğlu ile görüşen Demirören bundan böyle kulüp başkanları veya yöneticilerle görüşmesini yasakladı. Ayrıca düdüğünü asan Abdullah Yılmaz aleyhine yaptığı açıklama yüzünden de Namoğlu’na tepki gösterdi.
MESAJ GÖNDERDİ!
Demirören’in Namoğlu’nu, “hatalardan ders çıkarmıyorsun. Başkalarının sözüne kulak veriyorsun, eleştirileri mantık süzgeçinden geçiremiyorsun, tepkiler karşısında panik yapıyorsun” diyerek azarladığı bildirildi.
Namoğlu’nun bu konuşmanın ardından her an görevi bırakabileceği, Demirören’le arasının açıldığı da gelen bilgiler arasında. Bu arada TFF’ye de hakemlerden dert yanmaya gelmeyi düşünen kulüplere “sakın bunun için gelmeyin” mesajı gönderdi. (Fotospor)
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