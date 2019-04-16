Yusuf Mert Tunç'a gün doğdu! Soldado...
Fenerbahçe’nin U21 takımındaki gol makinesi Yusuf Mert Tunç, bu sezon müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Soldado'nun cezası nedeniyle genç futbolcuya gün doğdu.
Fenerbahçe’nin U21 takımındaki gol makinesi Yusuf Mert Tunç, bu sezon müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ali Koç’u kendine hayran bırakan 18 yaşındaki forvet, henüz A takımında forma şansı bulamadı. Ancak bu hafta forvetsiz kalan Ersun Yanal’ın genç oyuncuyu Alanya kafilesine dahil edebileceği öğrenildi.
Yusuf Mert, sakatlığı nedeniyle U21 derbisinde görev yapamamıştı. Ancak dün antrenmanlara başlayan golcü oyuncu, hafta sonunda oynayabilecek durumda.
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