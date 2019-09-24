Yusuf Kıraç: "Ankara'nın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriYusuf Kıraç: "Ankara'nın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz"
GeriBasketbol Yusuf Kıraç: "Ankara'nın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
24.09.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Yusuf Kıraç: "Ankara'nın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yusuf Kıraç: "Ankara'nın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'un kulüp başkanı Yusuf Kıraç ve yönetim kurulu üyeleri, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada iki misyonlarının bulunduğunu belirten başkan Kıraç, "Bir tanesi 170 yıllık marka değerinin temsili. Dolayısıyla başta yöneticiler, sporcularımız ve maça gelen taraftarlarımız olmak üzere bu marka değerine halel getirmeyecek davranış içerisinde olacağız. Çünkü bu ciddi bir birikim. İkincisi Ankara kulübüyüz. Bu da üzerimizde ciddi bir yük. Bu iki bilinçle önümüzdeki sezona başlayacağız." diye konuştu.

Kıraç, geçen sezon play-off etabında mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Play-off etabında Fenerbahçe Beko ile başa baş mücadele ettik. Geçen sezon başarılı bir takımımız vardı. Takımımız ULEB Avrupa Kupası'nda son dakikaya kadar mücadele etti. Bunları Süper Lig'e döndüğümüz ilk sene başardık. Bu, basketbola ne kadar önem verdiğimizin göstergesi." ifadelerini kullandı.

- "Yapılanmanın temeli gençlik ve mücadele"

"Yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Yapılanmanın temeli gençlik ve mücadele." diyen Yusuf Kıraç, "Bu konuda hem hocamız hem de genel menajerimizin isteklerine paralel olarak bir takım oluşturmaya çalıştık. Genç, kariyerleri olan, başarıya aç oyuncularla takımı takviye ederek, önümüzdeki sezona daha atletik girmeyi, göze hoş gelen basketbol anlayışını dinamizmle buluşturmayı hedefliyoruz. Bunu hazırlık maçlarında gösterdik. Son 1-2 maçı geriden gelerek aldık. Bizim istediğimiz de bu; takımımızın mücadele etmesi, göze hoş gelen bir basketbol ortaya koyması." değerlendirmesinde bulundu.

Kadro yapılanması hakkında bilgi veren Kıraç, şöyle devam etti:

"Geçen sezondan Metin Türen, TJ Campbell ve Polat Kaya ile yola devam ediyoruz. Mamak Belediyespor'da kiralık oynayan genç oyuncular Efe Beşok ve Ercan Bayrak tekrar takıma döndüler. Yabancı transferlerde de politikamız yine aynı oldu. Genç, mücadeleci, dinamik, çıkış yapabilecek oyuncuları kadromuza kattık. Ülkelerinin milli takımlarında forma giyen Moustapha Fall ve Kylie Wiltjer'i, NBA geçmişi olan RJ Hunter ve Nick Johnson'u aramıza kattık. Rotasyonumuzu güçlendirmek için de boş durmadık. Çıkış yapabilecek, Ankara'dan milli takıma gidebilecek oyuncular kimler olabilir diye konuştuk ve bu fırsatları değerlendirmeye çalıştık. Transferi tamamladık."

Kıraç, "Bu oyuncu kadrosuyla ilk hedefimiz play-off'a kalmak. Fiziksel ve mental olarak buna hazır olduğumuzu düşünüyoruz. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de grubu iyi yerde tamamlayarak tur atlamak ve gidebildiğimiz yere gitmek istiyoruz. Çok güçlü rakiplerimiz var. Bunları Ankara seyircisinin önüne çıkarmak da bizim için ayrı bir gurur vesilesi." şeklinde görüş belirtti.

Ankara seyircisinden destek isteyen Kıraç, şunları kaydetti:

"Ankara'nın sesi olmaya devam edeceğiz. Ankara'nın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu sene Ankara'dan iki takım var. İnşallah Ankara'daki takım sayısı önümüzdeki yıllarda daha da artar. Ankara seyircisinin desteklerini bekliyoruz. Başkentin takımı olarak Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estirebilecek potansiyele sahibiz. Genç ve dinamik bir takım, umut vadediyor. Taraftarlarımız müsterih olsun. Ayakları yere basan bir anlayışla iddialı konumumuzu daha da güçlendireceğiz."

- Türk Telekom'un kadrosu

Türk Telekom'un 2019-2020 sezonu kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Nicholas Johnson, Ronald Jordan Hunter, Muhammed Baygül, Polat Kaya, Metin Türen, Şafak Edge, Moustapha Fall, Ercan Bayrak, Akif Egemen Güven, Enes Berkay Taşkıran, Kylie Wiltjer, Efe Beşok, TJ Campbell, Burak Gözeneli. 

Yusuf Kıraç: Ankaranın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fikret Orman sonrası Kulüpler Birliği Başkanı kim olacak?
Marius Sumudica: Amacımız ligde kalmak
Emre ve Isla takımla çalıştı! Hasan Ali ilk bölümde yer aldı...
Adanaspor Fethiyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?