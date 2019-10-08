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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.10.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Yusuf Günay'dan olay iddiaya yanıt

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile Yusuf Günay arasında geçen "Divan Kavgası" iddiasına Günay'dan yanıt geldi.

İddiaya göre Terim, TT Stadı'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu Divan'dan hizmet alınmasına kızarak, "O adam bana neler diyor, siz hâlâ statta Divan’dan yemek hizmeti alıyorsunuz. Çok yüksekse parasını ben vereyim" diyerek Günay'a çıkıştı.

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Yusuf Günay konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Son dönemlerde çeşitli mecralarda yapılan asılsız haberlerle hakkımda başlatılan karalama kampanyası karşısında bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Yaptığı yalan ve uydurma haberlerle Camiamız içine nifak tohumu ekmek isteyen bir muhabirin çalıştığı gazete ile ilişiğinin kesilmesinde, haberin tekzip edilmesini rica etmekten başka herhangi bir etkim olmamasına rağmen, mağduriyet algısı oluşturulmak suretiyle hakkımda yazılı ve görsel medyada yine tamamen hayal ürünü ve asılsız haberler yaptırılmaktadır. Şahsımı küçük düşürmeye yönelik bu iddialar aynı zamanda iftira niteliği de taşımaktadır. Önemli olan gerçek değil, oluşturulan algıdır düşüncesiyle hareket eden bu kişiler televizyon kanallarında avazı çıktığı kadar bağırarak konuşulunca haklı olunduğunu sanmaktadırlar.

Diğer taraftan, Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’le önce Malatyaspor, ardından Kayserispor deplasmanı sonrası dönüş uçağında geçtiği iddia edilen konuşmalar da bu karalama kampanyasının bir parçasıdır. Galatasaray takım uçağında iki kişi arasında yapıldığı ileri sürülen bu konuşmayı ve diğer asılsız iddiaları tarafları kamuoyunca bilinen kişilerin servis etmesi de ayrıca manidardır.

Buna benzer organize ve sistemli bir şekilde yapılan saldırılar, şahsımı da aşarak aileme kadar uzanmıştır. Kaostan beslenenler ve hakkımda başlattıkları karalama kampanyalarına destek arayanlar amaçlarına asla ulaşamayacaklardır.

Hakkımda bu iddiaları ortaya atanlar ve destekçileri hakkında tarafımdan yasal süreç başlatılmıştır.

Bilinmesini isterim ki bu saldırıların hiçbiri görevde olduğum süre boyunca Galatasaray’a aşkla hizmet etmekten beni alıkoyamayacaktır.

Yusuf Günaydan olay iddiaya yanıt

Yusuf Günaydan olay iddiaya yanıt

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