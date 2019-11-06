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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.11.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Yusuf Günay: "19. kez kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz..."

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Yusuf Günay: "19. kez kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz..."

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 19. kez kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Yusuf Günay, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Tuzlaspor'la eşleşmelerini değerlendiren Günay, "Galatasaray bu kupanın hem ilk hem de son şampiyonu. Türkiye Kupası'nda 18 kupayı müzemize götürmüştük. Galatasaray kupaların takımı. Bu sene de aynı hedef doğrultusunda hazırlandık. Yine aynı hedefe ulaşacağımıza eminiz. Tuzlaspor'la eşleştik. Türkiye Kupası'nın kendine has bazı özellikleri var. Sürprizler olabiliyor, heyecanlı maçlar oluyor. Güzel ve kaliteli maçlar olsun, hak eden kazansın. 19. kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanya deplasmanında bu akşam oynayacakları Real Madrid maçını da değerlendiren Günay, "Real Madrid maçı bizim için önemli. Dönüm noktası. Deplasmanda gruba iyi başladık ama sonra arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Real Madrid karşısında bu akşam iyi bir netice almayı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Yusuf Günay: 19. kez kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz...

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