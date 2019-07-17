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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.07.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Yusuf Erdoğan neden Galatasaray'a gidemedi? Anlattı...

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Yusuf Erdoğan neden Galatasaray'a gidemedi? Anlattı...

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da forma giyen, kulübü küme düştükten sonra Galatasaray ile dirsek temasında bulunan Yusuf Erdoğan'ın ortaya çıkan Galatasaray formalı fotoğrafları sonrası transferi suya düşmüştü. 26 yaşındaki kanat futbolcusu yaşananları açıkladı.

Galatasaray formalı fotoğrafları çıktıktan sonra transferi iptal olan ve Kasımpaşa'ya imza atan Yusuf Erdoğan, yayıncı kuruluşa yaşananları anlattı.

İşte Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları:

"Artık geçmişte kaldı diye düşünüyorum. Gerçekten bitmiş gibi bir durum vardı ortada. Neler oldu, neler yaşandı onu zamanla herkes doğruyu yanlışı anlayacaktır. Askerde de öyle bir muhabbetim olmuştu. Her konuda anlaşmaya vardık, daha sonra olumsuz şeyler oldu."

"Hocamız, Fatih hocanın olumsuz raporu mu oldu tam bilmiyorum. Nasip olmadı. Zaten fotoğraf mevzusu falan çıktı sonra. Onda da şöyle ifade edeyim, çok abartılacak kötü bir durum yaşadığımı düşünmüyorum."

"Arkadaşımın, benimle askerlik yapması ve benle anı biriktirmesi, şansızlık mı diyeyim bilmiyorum. Neysem oyum. Şu an kamerada ne konuşuyorsam, odamda da aynı konuşuyorum. Bursa'ya gideceğim zaman, imzayı atacağım gün bana yakıştı mı deyip fotoğraf çekmiştim."

"Ben de o zaman askerdeydim, arkadaşlarımın ısrarıyla 'ya bak yakışacak mı, bir fotoğraf çekelim' dedi. Öyle bir anı yapalım dedim kendimce. Böyle bir moda düşeceğimi tahmin etmiyordum. Böyle bir şey olmasa zaten ben de formayı giyecek biri değilim."

"1 ay önce Kasımpaşa ile anlaşsam o heyecanla formasını da giyip çekinirdim. İstersem Hakkari'ye, istersem Edirne'ye gideyim benim için farkı yok. Sadece o dönem heveslenip fotoğraf çekildim. Benim için hayırlı olduğunu düşünüyorum bu transferin."

"Burada kendimi daha iyi ifade edebiliyorum, değeri gördükten sonra her şerde hayır varın gerçek olduğunu hissediyorum kendimce."

 

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