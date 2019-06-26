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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.06.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Yusuf Erdoğan: 'Hata yaptım, özür dilerim'

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Yusuf Erdoğan: 'Hata yaptım, özür dilerim'

Galatasaray'a imza atmadan sarı kırmızılı formayı giyerek poz veren Yusuf Erdoğan özür diledi.

Bursaspor Kulübü'ne alacaklarından ötürü ihtarname çeken Yusuf Erdoğan, ödeme yapılmamasıyla birlikte serbest kaldı. Genç futbolcunun ismi Galatasaray ile anılıyor, askerden döndükten sonra sarı kırmızılı kulübe imza atması bekleniyordu.

26 yaşındaki futbolcunun dün Galatasaray forması giyerek yaptığı paylaşım ise çok konuşulmuştu. Yusuf'un bu paylaşımı transferin bittiği şeklinde yorumlanırken, sarı kırmızılı kulüpten bu paylaşıma tepki geldiği iddia edilmişti.

Yusuf Erdoğan'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. A Spor'a konuşan yıldız futbolcu, "Yaptığım paylaşım nedeniyle hata yaptım. Özür dilerim. Galatasaray forması giymek için sabırsızlanıyorum. Transferim hakkında bir sıkıntı yok. İstanbul'a Galatasaray'a imza atmaya gideceğim." ifadelerini kullandı.

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