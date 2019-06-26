Yusuf Erdoğan: 'Hata yaptım, özür dilerim'
Galatasaray'a imza atmadan sarı kırmızılı formayı giyerek poz veren Yusuf Erdoğan özür diledi.
Bursaspor Kulübü'ne alacaklarından ötürü ihtarname çeken Yusuf Erdoğan, ödeme yapılmamasıyla birlikte serbest kaldı. Genç futbolcunun ismi Galatasaray ile anılıyor, askerden döndükten sonra sarı kırmızılı kulübe imza atması bekleniyordu.
26 yaşındaki futbolcunun dün Galatasaray forması giyerek yaptığı paylaşım ise çok konuşulmuştu. Yusuf'un bu paylaşımı transferin bittiği şeklinde yorumlanırken, sarı kırmızılı kulüpten bu paylaşıma tepki geldiği iddia edilmişti.
Yusuf Erdoğan'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. A Spor'a konuşan yıldız futbolcu, "Yaptığım paylaşım nedeniyle hata yaptım. Özür dilerim. Galatasaray forması giymek için sabırsızlanıyorum. Transferim hakkında bir sıkıntı yok. İstanbul'a Galatasaray'a imza atmaya gideceğim." ifadelerini kullandı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle