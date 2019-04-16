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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
16.04.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Yusuf Balcıoğlu: “Bir kalecinin lider olması gerekir”

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Yusuf Balcıoğlu: “Bir kalecinin lider olması gerekir”

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı kalecileri Ersel Çetinkaya ve Yusuf Balcıoğlu, altyapıda forma giyen kalecilerle Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada Ersel Çetinkaya ve Yusuf Balcıoğlu altyapıda forma giyen kalecilerle deneyimlerini paylaştı. Kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayan Yusuf ve Ersel, genç oyunculara özellikle çok çalışmalarını ve hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ettiler.

“Bir kalecinin lider olması gerekir”

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altyapısında forma giyen genç eldivenler, A takımın tecrübeli isimleri Yusuf Balcıoğlu ve Ersel Çetinkaya’ya kalecilikle ilgili sorular sordu.

Soru-cevap şeklinde geçen buluşmada Yusuf Balcıoğlu Manisa Büyükşehir Belediyespor’un genç eldivenlerine, “Kaleciliğinizi geliştirmek için çok çalışıp, güçlü olmanız ve kendinize güvenmeniz gerekiyor. Hayallerinizin peşinden gidin. Kalecinin bir kere lider vasıflı olması lazım. Saha içinde kendini dinletebilmesi lazım, güven vermesi lazım. Kalecinin kendinden emin olması ve çevresine güven vermesi lazım. Biz kaleciler olarak defans hattıyla çok büyük iletişim içerisindeyiz veya bizim önümüzde onlar olduğu için onlarla çok iyi anlaşmamız gerekiyor. Nerde ne yapacağını bilmeniz gerekiyor. Defans hattıyla iletişiminizin çok iyi olması lazım. Onu kurduğunuz zaman bir problem olmaz zaten. Kaleci, kaleciliği bırakana kadar bir şeyler öğrenebiliyor. Futbolcu o konuda biraz daha kısıtlı. Bu işi severek yapmanız lazım." derken Ersel Çetinkaya da şunları söyledi:

"Teknik konulara çok büyük önem vermeniz gerekiyor. Bazı şeyleri bu yaşta oturtursanız eğer, hocalarını iyi dinlerseniz, iyi idrak edip onu uygulamaya geçirirseniz, birde bunu unutmamak şartıyla yaparsanız çok şeyler kazanırsınız. Sabır ve çalışmak bu işte çok önemli. Bir kalecinin kesinlikle duygusal olmaması gerekiyor. Maçtan önce hafta içinden itibaren o maçın heyecanını yaşamanız lazım. Hafta sonu mesela maçınız var. Hafta içinde bu maçı yaşamaya başlamanız lazım. Maçı düşünmezsen, yaşamazsan, konsantre olmazsan, artı çalışmazsan illaki bir yerde bunun zararını görürsünüz. İyi kaleci olabilmek için kesinlikle çok iyi çalışmanız lazım. Diğer yandan bol bol maç izlemeniz lazım. Bir maçı izlerken ben olsam ne yapabilirdim. O ne yaptı da doğruyu yaptı. Bunları göz önünde bulundurup kendiniz uygulamaya çalışırsanız çok yol kat edersiniz. Kalecinin öğrenme yaşı yoktur. Biz bile bu yaşta hala öğreniyoruz. Çalıştığınız her hocadan bir şeyler öğrenin”

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor’un kalecileri Ersel Çetinkaya ve Yusuf Balcıoğlu, altyapıda forma giyen genç kalecilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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Yusuf Balcıoğlu: “Bir kalecinin lider olması gerekir”

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