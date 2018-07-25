Yusuf Akbulut: "İlk maçımızı kazanmak istiyoruz"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un forveti Yusuf Akbulut, yeni transferlerle daha iyi bir takım olduklarını söyledi.
Yusuf Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, her şeyin yolunda gittiğini ifade etti.
Takımın yeni oluştuğuna işaret eden Yusuf, şunları söyledi:
"Kamp süresince şimdiye kadar iki hazırlık maçı yaptık. Yeni oluşan bir takım olmamıza rağmen derli toplu olduğumuzu gördüm. Bu iyi bir durum. Yeni transferlerle iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağına inanıyorum. Ligin başlamasına az kaldı. İlk maçımız sahamızda Adana Demirspor ile. İlk maçımızı kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın önünde galibiyetle başlamak takıma moral verecek."
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