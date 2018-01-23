Yürüyemez dediler, milli sporcu oldu

16 yaşında termal havuza atlayarak dibe çakılan ve boynu kırılan 20 yaşındaki Yücehan Yıldız, doktorların bir daha yürüyemez demelerine rağmen Bakırköy Belediyesi Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Hidroterapi Havuzu’ndaki tedavisinin ardından engelliler yüzme milli takımına yükseldi.

Geleceğin futbol yıldızı olarak gösterilirken geçirdiği elim bir kaza sonrası kulaçlarla hayata tutunan Yücehan Yıldız başından geçenleri ve milli takıma yükselişine kadar süreci şöyle anlattı: “ 16 yaşına kadar Beşiktaş’ın altyapısında futbol oynuyordum. Kendime de Ronaldo’yu örnek alıyordum. Devre arası tatilinde Sivas’ta bir termal havuza atlayarak girdim ve dibe çakıldım. Orada da boynum kırıldı. Doktorlar aileme; ‘bir daha yürüyemez ve kendi öz bakımı dahil hiçbir şeyi kendi yapamaz’ dediler. Ben pes etmedim. Biliyordum ki; omurilik denen organın tedavisinin ucu açık. Ayağınız kırılır ameliyat olursunuz bir ay sonra alçılarınız çıkar, adım atmaya başlarsınız. Ama omurilik de hiçbir tedavinin garantisi yok. Daha sonra İstanbul’a geldikten sonra Bakırköy Belediyesi Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Hidroterapi Havuzu’na bir umutla başladım. Buraya geldiğim ilk zamanlar ayakta duramıyordum. Çok şükür Bakırköy Belediyesi Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tedavi sürecim olumlu oldu ve hocalarımın da yönlendirmesiyle yüzmeye başladım. Ayağa kalkmak için tedavi uygularken bir anda kendimi uluslararası arenada bularak milli takımımızla Balkan ve Avrupa Şampiyonlukları yaşadım. İstanbul’da özel hastanelerde çok yüksek meblağlarla gerçekleştirilen bu hizmeti tamamen ücretsiz yapan Bakırköy Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Buradaki tedavi sürecim devam ediyor, inşallah yakında kullandığım tek bastonu da atacağım.”

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören Yücehan Yıldız’ı başarısından ötürü kutlayarak Hidroterapi Havuzu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:”Bakırköy Belediyesi Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Hidroterapi Havuzu’nda konusunda uzman 3 hidroterapist nezaretinde engelli kardeşlerimizin hayata tutunmaları için tedavi uygulanıyor. Tamamen ücretsiz verilen bu hizmetten 2017 yılında 1.388 yurttaşımız yararlanmıştır. Yücehan Yıldız gibi mucize başarı hikayelerini de gördükten sonra verdiğimiz hizmetin anlamını da daha iyi gözlemliyoruz.”

Kerimoğlu, Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nde uzman fizik tedavi doktoru muayenesinden sonra Hidroterapi Havuzu’na hastaların sevk edildiğini de sözlerine ekledi.