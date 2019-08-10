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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
10.08.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Yurt dışına transfer olan ilk Türk kadın tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu!

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Yurt dışına transfer olan ilk Türk kadın tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımıyla şampiyonluk yaşayan Selin Şahin, İtalya'nın Reggio Calabria ekibine transfer olarak bir ilki gerçekleştirdi.

Selin Şahin, yurt dışına transfer olan ilk Türk kadın tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu unvanını elde etti.

- Selin: "En büyük hayalimdi"

Kariyerini İtalya'da sürdürecek Selin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemde bir ilki gerçekleştirmek ve hayalimin peşinden gidiyor olmak benim için çok gurur verici." dedi.

26 yaşındaki Selin, 8 yıldır basketbol oynadığını belirterek, "Lisede beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesiyle basketbolla tanıştım. Kariyerime Beşiktaş'ta başladım. Bir yıl sonra 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'a transfer
oldum. Burada 6 sezon forma giydim. Genç Milli Takım'da forma giydim, halen A Milli Takım'a hizmet etmekteyim." ifadelerini kullandı.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Selin, şöyle devam etti:

"Spora başladığım günden beri en büyük hayalim yurt dışında oynayabilmek ve bu hazzı yaşayabilmekti. Geçen sezon Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadık. Sezon bitiminde milli takım sürecim başladığında, yurt dışında oynama konusunda ilk kez ciddi ciddi düşünmeye başlamıştım ve gelecek tekliflere açıktım. Daha sonra İtalya'nın Reggio Calabria takımı ile görüşmelerim başladığında, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'dan kendi isteğimle ayrıldım."

- "Kadın sporculara cesaret vermesini diliyorum"

Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini söyleyen Selin Şahin, "Bir anda sözleşme için kendimi İtalya'da buldum. Karşı tarafın da en az benim kadar heyecanlı olduğunu gördüm. Herkes çok olumlu ve güzel düşüncelerle karşıladı. Bu anlamda ülkemde bir ilki gerçekleştirmek ve hayalimin peşinden gidiyor olmak benim için çok gurur verici." diye konuştu.

Milli basketbolcu, İtalya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayarak, "İtalya'ya da tekerlekli sandalye basketbolu branşında daha önce bir Türk sporcu transfer olmamış. Her iki taraf için de bir ilki yaşamak benim için çok özel bir durum. Bunun ülkemdeki tüm kadın sporculara cesaret vermesini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

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