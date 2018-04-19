"Yüreğimizi ortaya koyacağız"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri"Yüreğimizi ortaya koyacağız"
GeriFutbol "Yüreğimizi ortaya koyacağız"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
aa-spor
19.04.2018 - 09:53, Son Güncelleme:

"Yüreğimizi ortaya koyacağız"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Yüreğimizi ortaya koyacağız"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisinden üç puanla ayrılmak istediklerini belirterek, "Kesinlikle kümede kalacağız. Yüreğimizi ortaya koyacağız." dedi.

Başkent derbisi öncesi Osmanlıspor'da teknik direktör Buz ve futbolcu Musa Çağıran, Batıkent Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Daha önce Gençlerbirliği'nde de teknik direktörlük yapan Buz, "Rahmetli başkanla çalışma fırsatı ve gururu yaşadım. Tabii ki önemli bir müsabaka. İki güzide kulübün burada olması bizi üzüyor ama yapacak bir şey yok. Yarışma içerisindeyiz. Müsabakaya çıkıp üç puan almak istiyoruz." diye konuştu.

Ligde 29 puanla 17. sırada yer alan ve sıkıntılı günler geçiren Osmanlıspor'un teknik direktörü Buz, her maçın final niteliği taşıdığını aktararak, "Gençlerbirliği karşılaşması final maçlarından biri. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Lig devam ediyor. Diğer sonuçlar da önemli. Biz kendimize bakacağız. Bu final maçında üç puan almayı amaçlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Buz, Osmanlıspor'un ligde kalacağına olan inancını dile getirerek, "Bizim inanmışlığımız yüzde 100. Baktığınız zaman bir puanla buraya geldik. Kesinlikle kümede kalacağız. Yüreğimizi ortaya koyacağız. Allah'ın izniyle ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.

Kümede kalmak için gereken puanın sorulması üzerine Buz, "Puan barajının 38'i bulabileceğini düşünüyorum. Ancak hesap kitap işine girdiğiniz
zaman önünüzdeki işe tamamen odaklanamıyorsunuz. O yüzden tamamen Gençlerbirliği maçına odaklandık." yanıtını verdi.

İrfan Buz, Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçta iki kez 2 farklı geriye düşmelerine rağmen önemli bir geri dönüşe imza attıklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Müsabakaya kazanmak için çıktık. Trabzonspor eksikleri olmasına rağmen sonuçta çok iyi futbolculardan kurulu bir takım. İki basit gol yedik ve 2-0 geriye düştük. İstediğimiz baskıyı kuramadık. Devre arasında, inancımızın devam etmesi gerektiğini, baskı kurmak zorunda olduğumuzu konuştuk. Daha ileri çıkma açısından Vrsajevic hamlesini yaptık. Futbolcu kardeşlerimiz konuştuklarımızı harfiyen yerine getirdi. Gerçekten onları kutluyorum. Bu mücadeleyi vermek kolay değil."

Trabzonspor maçında 2 gol atan Musa Çağıran'ın çıkışı ve Umar'ın performansında yaşanan düşüşle ilgili soru üzerine Buz, bireysel performanslardan ziyade takım bütünlüğünün önemine işaret etti.

Buz, futbolcuların performanslarında inişler ve çıkışların yaşanabileceğini belirterek, "Yalnız hiçbir şey ifade etmezsiniz, takım bütünlüğünü yakalamanız gerekiyor. Bizim takımda bu mevcut." şeklinde konuştu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 576Fenerbahçe - Beşiktaş
    1
    MS1
    2,30
    7746kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

MUSA ÇAĞIRAN: "FİNAL MAÇI"

Osmanlısporlu futbolcu Musa Çağıran ise Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacaklarının altını çizdi. Ligde son 5 haftaya girildiğine dikkati çeken Musa, "Hepsi bir final. Gençlerbirliği maçı da bir final. Bulunduğumuz konum ve yer belli. Acilen puan ve puanlara ihtiyacımız var. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Hem Ankara derbisi hem de iki takım gerçekten zor günler geçiriyor. Bunun bilincindeyiz. Sahaya çıkıp her şeyimizi vereceğiz. İnşallah, Allah bize bu maçtan 3 puanla ayrılmayı nasip eder." diye konuştu.

Kümede kalmak için 37-38 puanın gerekeceğini düşündüğünü dile getiren orta saha oyuncusu, "Gençlerbirliği'nin 30, bizim 29 puanımız var. Yendiğimiz takdirde Gençlerbirliği'ni altımıza alıyoruz. Tamamen bir final maçı. Bu maç tabii ki de çok önemli ama ortada 15 puan var. Puanları almaya Gençlerbirliği maçıyla başlamak istiyoruz. Sonuçta Gençlerbirliği bizim rakibimiz. İki takım da düşmemeye oynuyor. Bu maçtan üç puan alan biraz daha rahat nefes alacak. Bir sonraki hafta içeride oynayacağız. Bu bizim için avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Musa, performansıyla yıldızlaştığı Trabzonspor maçına ilişkin ise şunları kaydetti:
"Maça sanki puana ihtiyacımız yok, ligi bitirmiş gibi bir başlangıç yaptık. Trabzonspor bunun cezasını da kesti, 2-0'la içeri gönderdiler bizi. İlk yarı pasiftik. İkinci yarıya çıkmadan önce normal olarak biraz sesler yükseldi. Acil kedimize gelmemiz gerektiğini konuştuk. 'Maçı çeviririz' inancıyla sahaya çıktık ve benim golüm biraz takımı ateşledi. 2-0'dan 2-1 yaptık, 3-1'den dönüp 3-3 bitirdik. En baştan işi sıkı tutup, direkt üç puan alsak çok daha iyi olacaktı ama nasip değilmiş."

Trabzonspor maçındaki geri dönüşün mental açıdan takıma olumlu yansıyacağını vurgulayan Musa, "Demek ki istediğimiz zaman birçok şeyi yapabiliyormuşuz. Biraz geç olsa da bunun farkına varabiliyoruz. Eğer ligde kalmak istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Takım halinde savaşıp, iyi futbol oynayarak Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'a 33 metreden attığı jeneriklik golü anlatan Musa Çağıran, "O an içimden kaleye vurmak geldi. Nasıl gideceğini tabii bilemezsiniz. Ben de bir tercihte bulundum, vurdum. Top da çok güzel gitti. Çok da güzel gol oldu." ifadelerini kullandı.
Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisi, 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Caen PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Schalke 04 Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Atletico Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Aslan evinde avlandı! G.Saray'da kupa hüsranı...