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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
08.10.2018 - 19:51, Son Güncelleme:

Yunus Mallı: "Rusya'da galibiyete ihtiyacımız var"

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Yunus Mallı: "Rusya'da galibiyete ihtiyacımız var"

A Milli Futbol Takımı'nın gurbetçi oyuncusu Yunus Mallı, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yunus Mallı, Bosna Hersek ile oynanacak olan özel karşılaşmanın iyi bir sınav olacağını ifade etti.

A Milli Takım'ın gurbetçi yıldızlarından Yunus Mallı, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek ile oynanacak olan özel karşılaşma ve ardından Rusya ile oynanacak olan mücadele öncesinde soruları yanıtlayan Mallı, "Önümüzde iki önemli maç var. Önce Bosna Hersek ile özel maç oynayacağız, daha sonra Uluslar Ligi maçımız var. Bugün toplanıyoruz, ilk idmanımıza çıkıyoruz. Kendimizi her zaman olduğu gibi iyi hazırlamak istiyoruz. Bosna Hersek iyi bir sınav olacak. Ardından Rusya'ya karşı devamını getiririz inşallah. İsveç maçında 3 puan almak moral açısından çok önemliydi. İnşallah devamını getiririz" dedi.

"Uluslar Ligi, kısa bir yol"

Uluslar Ligi'yle ilgili olarak da konuşan Mallı, "Yeni turnuva sistemi oldukça güzel. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için daha kısa bir yol diyebiliriz. Hepimiz bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Grubu lider bitirmek için hala fırsatımız var. Bunun için Rusya'da galibiyete ihtiyacımız var. Özel maçların sayısını azaltmak ve resmi maçların sayısını artırmak için güzel bir yol. Pazar günü elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlanıp başarılı olmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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