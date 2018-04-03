Yunus Mallı ilki yaşadı! Bu sefer...
Almanya Ligi ekiplerinden Wolfsburg 28.hafta maçında deplasmanda Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldı. Wolfsburg, Bundesliga’da küme düşmeme mücadelesi veriyor.
Öte yandan Wolfsburg forması giyen milli futbolcu Yunus Mallı, Hertha Berlin maçının kadrosunda yer almadı.
“Artık devir değişti” vurgusu
Alman basınında çıkan haberlerde; Yunus Mallı’nın, Martin Schmidt döneminde takımın vazgeçilmezi olduğu, ancak teknik direktörlüğe Bruno Labbadia’nın gelişiyle birlikte futbolcunun kadroda bile yer almadığı ifade edildi.
Yeni teknik direktör Bruno Labbadia, Hertha Berlin maçında 3 değişiklik yaptı. Renato Steffen, Daniel Didavi ve Divock Origi oyuna giren isimler olmuştu.
Yunus Mallı, Wolfsburg’da 2.sezonunu geçiriyor
26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Mallı’nın, kulübü Wolfsburg ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Mallı, bu sezon toplam 29 maçta 5 gol atıp 3 kez de asist yaptı.
Wolfsburg’daki ikinci sezonunu geçiren Yunus Mallı, hatırlanacağı gibi uzun yıllar Mainz formasını terletmişti. (Ajansspor)
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