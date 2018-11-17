Yunus Mallı: 'Çok üzgünüz'
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup maçında Türkiye sahasında İsveç ile karşı karşıya geldi. Mücadele İsveç’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla son sırada yer alan ay-yıldızlı ekip C Ligi'ne düştü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Milli oyuncu Yunus Mallı, çok üzgün olduklarını ifade etti.
A Milli Takım oyuncusu Yunus Mallı maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte Yunus Mallı'nın maç sonu sözleri:
"Çok üzgünüz. Hedeflerimize ulaşamadık. Maça iyi başladık. Oyunun hakimiydik. Benim de bir pozisyonum vardı. Gol olabilirdi. İkinci yarı pasif kaldık. Ülkemiz adına kötü oldu. Bugünden derslerimizi çıkartmamız ve önümüze bakmamız lazım.
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