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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.07.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Yunus Mallı: "Bir gün Türkiye'de oynamak isterim..."

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Yunus Mallı: "Bir gün Türkiye'de oynamak isterim..."

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, Wolfsburg'un Fenerbahçe ile oynadığı ve 1-1 sona eren mücadele sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren milli futbolcu, "Genel olarak iki taraf için de iyi bir hazırlık maçı oldu. Doğal olarak iki tarafta da yorgunluk var. İki takım da şu an yoğun bir şekilde yeni sezona hazırlanıyor. İnşallah iki takım da güzel bir sezon geçirir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu sezon önemli transferler yaptığının altını çizen Yunus Mallı, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe şimdiye kadar güzel transferler yaptı. Tebrik etmek gerek. Özellikle Max Kruse. Son yıllarda Bundesliga'da takip ettiğimiz bir oyuncu. Oynadığı takımlarda iyi işler yaptı. Bu sezon da Max Kruse'nin Fenerbahçe'de iyi işler yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin geçen sezondan da daha iyi bir sıralama elde edeceğine inanıyorum."

Kruse'nin önemli yeteneklere sahip bir oyuncu olduğunu aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Hem gol atabilen hem de takım arkadaşlarına iyi pas atıp, gol pozisyonuna sokmayı iyi bilen bir oyuncu. Tecrübesi de var. Son yıllarda oynadığı takımlarda Mönchengladbach, Wolfsburg, Werder Bremen olsun, her yerde iyi işler yaptı. Fenerbahçe'ye de katkıda bulunacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Yunus Mallı, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye geri dönmesi hakkında ise "Emre ağabeyim çok sevdiğim biri, bize, özellikle de genç oyunculara hep yardım eden biri. Fenerbahçe'ye dönmesi güzel bir şey. Yaşı ilerlemesine rağmen hala fiziği üst seviyede. Onun da Fenerbahçe'ye katkıda bulunacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Türkiye'de oynamak ister miyim, ülkemi seven biri olarak bir gün isterim"

Wolfsburglu oyuncu, "Bir gün Süper Lig'de forma giymek ister misin?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Şimdilik bir şey söylemek için erken. Wolfsburg'da 2 sezon daha sözleşmem var. Türkiye'de oynamak ister miyim, ülkemi seven biri olarak bir gün isterim. İleride oynamak isterim, ne zaman olur, kısmet olur mu onu söylemek için erken."

Yunus Mallı: Bir gün Türkiyede oynamak isterim...

- "Şansımız gayet yüksek"

Yunus Mallı, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki şansını da değerlendirerek, şunları söyledi:

"Bence şansımız gayet yüksek. Son İzlanda maçında yenilmemiz bizim açımızdan iyi olmadı ama evimizde oynayacağımız maç var. Güzel bir atmosfer yakaladık, bunu inşallah devam ettireceğiz." 

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