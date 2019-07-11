Yunus Emre Sonsırma, Pınar Karşıyaka'da!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu Yunus Emre Sonsırma ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Yunus Emre Sonsırma, 2012-2013'te Olin Edirne'de forma giydikten sonra 2 sezon Pınar Karşıyaka'da mücadele etti.
Yunus Emre Sonsırma, Büyükçekmece Basketbol, Eskişehir Basket ve son olarak Türk Telekom kadrosunda da yer aldı.
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