Yunus Akgün'e Anderlecht kancası
Galatasaray'da bu akşam Boluspor karşılaşmasında hat-trick yapan Yunus Akgün'e Anderlecht Kulübü talip oldu. İki kulüp arasında görüşmeler başladı.
Altyapısında yetişen Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satan Galatasaray'da flaş bir gelişme daha yaşandı. Boluspor karşısında 3 gol birden atarak yıldızlaşan 18 yaşındaki Yunus Akgün için Belçika temsilcisi Anderlecht devreye girdi.
Uzun süredir genç yıldız adayını takip eden Anderlecht ile Galatasaray yönetiminin görüşmelere başladığı öğrenildi.
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