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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Yunus Akgün menajeriyle olan sözleşmesini feshetti
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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
06.02.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Yunus Akgün menajeriyle olan sözleşmesini feshetti

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Yunus Akgün menajeriyle olan sözleşmesini feshetti

Galatasaray'ın genç yıldız Yunus Akgün, menajeriyle yaptığı anlaşmayı sürpriz bir şekilde feshetti.

Ocak ayı transfer döneminde Anderlecht'e transferi son anda iptal olan Yunus Akgün, menajeriyle olan anlaşmasını feshetti.

Galatasaray ve Anderlecht, oyuncunun transferi konusunda 3.5 milyon euro ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak Yunus Akgün'ün menajeri Mike Stevic, 1 milyon euro komisyon talebinde bulununca transfer rafa kalktı.

Bu gelişmenin ardından genç isim Stevic ile yollarını ayırdı. Yunus Akgün, temsilciliği için menajer Hasan Anıl Eken ile anlaştı.

Yunus, Galatasaray'ın kupada Boluspor'u farklı yendiği maçta hat-trick yapmıştı.

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Kupada gecenin yıldızı Yunus Akgün!Galatasaray'ın Boluspor'u farklı yenerek çeyrek finale kaldığı maça genç oyuncu Yunus Akgün damga vurdu. Yunus maçı 3 gol ve 1 asistle bitirirken, maç topunu hatıra olarak evine götürdü...
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