Yunanistan'da Şampiyonlar Ligi ateşi! En çok oynanan iddaa...
Daha önce 10 kez Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayıp kazanamayan PAOK, İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlıyor. En çok oynanan iddaa tercihine göz atalım...
PAOK
- Geçtiğimiz sezon, belki şampiyon olamadılar ama Yunanistan'da en iyi futbolu oynayan takım oldular.
- Daha önce 10 kez Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayıp kazanamayan PAOK, bir ilk peşinde.
- Kadro hemen hemen korundu, Diego Biseswar dışında takımda eksik yok. Tüm biletler tükendi!
Basel
- Roman Bürki'den sonra bayrağı devralan Tomas Vaclik satıldı, yeri doldurulabilmiş değil.
- Hazırlık maçları da dahil son 4 maçta 13 gol yediler, kalede Jonas Omlin güven vermiyor.
- Yaratıcı orta saha Samuele Campo sakat, geçtiğimiz sezon 30 gole katkı (13 gol - 17 asist) veren Mohamed Elyounoussi ve sağ bek Michael Lang satıldı, Valentin Stocker hücumda etkisiz.
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