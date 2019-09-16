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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.09.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Yunanistan'da büyük terbiyesizlik! Türk bayrağına izin vermediler, sporculara tükürdüler...

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Yunanistan'da büyük terbiyesizlik! Türk bayrağına izin vermediler, sporculara tükürdüler...

 Muratpaşa Belediyespor'un Yunanistan takımı PAOK ile Türk bayrağının salona asılmasına izin verilmeyen maçta, fanatik Yunan taraftarları kadın sporculara tükürüp, sahaya yağ fırlattı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Yaklaşık 300 holigan sahanın hemen bitişiğinde taciz, hakaret, tehdit dolu saldırılarını maç boyunca sürdürdüler. Bunları karşı herhangi bir güvenlik önlemi de yoktu. Çocuklarımız ağır baskı ve tehdit altında maç oynadılar" dedi.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, dün Selanik'te Yunanistan takımı PAOK ile karşı karşıya geldi. Oynanan maçta yaşanan bayrak krizi, sahadaki mücadelenin önüne geçti. İlk maç öncesi yapılan teknik toplantıda Yunan takımı temsilcileri taraftarı tahrik etmeme adına yönetmelikteki kural gereği salona iki ülke bayrağının asılmaması kararı aldı. Maç başlama saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini saha gözlemcisine ileten yöneticiler, olumsuz yanıt aldı. Yunan takımı temsilcileri de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının asılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti. Gözlemci de Türk yöneticilere salonda yaşananlar hakkında rapor tutacağını ifade etti. Muratpaşa'nın oyuncuları maça, üzerinde ay-yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.

Tükürüp yağ döktüler

Gergin ortamda geçen maçta PAOK taraftarı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı sporcularına tükürüp, sporcuların kayıp düşmesi için sahaya kaygan madde fırlattı. İki takım arasında 13 Eylül'de oynanan ilk maçın ardından dün oynanan rövanş maçında da salona Türk bayrağı asılmasına izin verilmedi. Muratpaşa Belediyespor yöneticileri bunun üzerine ilgililere itirazlarını ileterek sahada yerini aldı. Polisin ilk maça göre daha yoğun önlem aldığı rövanş maçında, Muratpaşa, rakibiyle berabere kalarak şampiyonadan elendi.

"Herhangi bir güvenlik önlemi yoktu"

Karşılaşmada tribünde olan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "taraftarın tahrik olacağı" gerekçesiyle Türk bayrağının karşılaşmanın oynandığı salona asılmadığını söyledi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının üzerinde ay-yıldız olan blok kırmızı formayla sahaya çıktığını belirten Başkan Uysal, “Cuma günkü ilk maçta A.C. PAOK taraftarı, yaklaşık 300 holigan sahanın hemen bitişiğinde taciz, hakaret, tehdit dolu saldırılarını maç boyunca sürdürdüler. Bunları karşı herhangi bir güvenlik önlemi de yoktu. Çocuklarımız ağır baskı ve tehdit altında maç oynadılar ve yedi sayı farkla yenildiler. Salonda yaşananlar üzerine EHF’ye, maçın gözlemcisine ve ayrıca karşılaşmanın oynandığı Veria polis müdürlüğüne durumu anlatan ve oyuncularımıza yönelik saldırı ve tehdidin önlenmesi talebinde bulunan kapsamlı dilekçeler yazdık. Bunun sonucunda ikinci maçta PAOK taraftarları sahadan 4 metre kadar geriye uzaklaştırıldı ve araya güvenlik koridoru oluşturuldu" dedi.

Bu önlemler sonucunda rövanş karşılaşmasının çok daha dengeli geçtiğini belirten Başkan Uysal, “Maç berabere bitti ancak ilk maçtaki yedi sayıyı telefi edemedik. Üzgünüz. Dört yıldır devam eden programınız çerçevesinde, yaşları 19-23 bandında genç ve yerli bir takımımız var. Bu yıl zaten bizim için tecrübe yılıydı. Önümüzdeki yıl ve bir sonraki yıl çok daha iyi olacağız ve Türkiyemizde amatör sporların yerli sporcularla en güzel şekilde yapılabildiğini ve uluslararası başarı elde edilebildiğini göstereceğiz. Hedefimiz budur” diye konuştu.

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