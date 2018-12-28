Yunanistan'da 'ateşli' kapışma! CSKA Moskova'nın iddaa oranı...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, günün kritik eşleşmesini sizler için değerlendirdi.
Romario Özsavidis'ten 'Panathinaikos - CSKA Moskova' iddaa analizi
Son dönemde aldığı yenilgiler ile dikkat çeken Panathinaikos, haftalar geçtikte ilk 8 basamaktan uzaklaşıyor. Son 6 karşılaşmada sadece kendi evinde Darüşşafaka Tekfen’i yenebilen Yunan ekibi, arka arkaya Real Madrid (deplasman) ve Olimpia Milano (iç saha) karşısında sahadan yenilgi ile ayrıldı. Pota altında Lasme ve Gist ile çok yeterli olamıyorlar ki; Madrid karşısında özellikle Ayon’a çok fazla alan bıraktılar.
Deplasman ekibi CSKA ise temsilcimiz Fenerbahçe karşısında kaybettikten sonra bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes’i 102-84 gibi net bir skor ile yenerek kendine geldi diyebiliriz. Esasen çok istikrarlı bir görünüm sergilemiyorlar son haftalarda ki; geride kalan 6 haftada 3 kez kazanıp 3 kez kaybetmeleri bunu destekler nitelikte. Ayrıca son 4 dış saha maçında sadece 1 kez kazandıklarını söyleyelim. Panathinaikos karşısında işleri kolay değil ancak ev sahibi ekipteki formsuzluk ve oyunun sıkıştığı anlarda sorumluluğu ele alacak bir yıldız ismin eksikliği, ibreyi Rus temsilcisine çeviriyor.
Rodriguez, De Colo, Higgins, Clyburn gibi durdurulması zor skorerlere sahip CSKA’nın Yunanistan’da kazanacağı kanaatindeyim.
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