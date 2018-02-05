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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Yunanistan Süper Ligi'nde Lucescu rüzgarı esiyor
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Futbol
05.02.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

Yunanistan Süper Ligi'nde Lucescu rüzgarı esiyor

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Rumen teknik direktör Razvan Lucescu, Yunanistan Süper Ligi'ne damga vuruyor. Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK, topladığı 46 puanla en yakın rakibi AEK Atina'nın 2 puan, Olimpiakos'un ise 4 puan önünde yer alıyor.

Sezon başında PAOK'un başına geçerek 20 maça çıkan ve 14 galibiyet elde eden Lucescu'nun takımı, 4 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. 42 gol atan Olimpiakos'un ardından 39 golle en çok gol atan 2'nci takım olan PAOK, ayrıca 20 maçta sadece 8 golü kalesinde görerek en az gol yiyen takım durumunda.

Geçen sezonu Olimpiakos'un ardından 2'nci sırada tamamlayan ancak Yunanistan Kupası'nı kazarak teselli bulan PAOK, Yunanistan Süper Ligi'nde 3'üncü şampiyonluğunu yaşamak istiyor. PAOK, Süper Lig'de son 7 sezonun şampiyonu Olimpiakos hegemonyasını yenerek lig kupasını müzesine götürmeyi amaçlıyor.

PAOK'UN GOLCÜSÜ ESKİ BOLUSPORLU PRİJOVİC
PAOK'un ligde en güvendiği isim ise takımın golcüsü eski Bolusporlu futbolcu Aleksandar Prijovic. 2014- 2015 sezonunda Boluspor formasıyla Spor Toto 1'inci Lig'de 31 maça çıkarak 16 gol atma başarısı gösteren Prijovic, bu sezon 18 maçta 12 gol kaydetti. Takımının en golcü futbolcusu olan Sırp oyuncu gol krallığı yarışında da Olimpiakos'un 13 gollü futbolcusu Karim Ansarifard'ın hemen gerisinde yer alıyor.

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