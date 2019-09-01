Yunanistan, Karadağ engelini rahat geçti: 85-60!
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Yunanistan, Karadağ'ı 85-60 yendi.
Salon: Gençlik Olimpik Spor Parkı
Hakemler: Roberto Azquez (Porto Riko), Andres Gaston Bartel Maina (Uruguay), Sergiy Zashchuk (Ukrayna)
Yunanistan: Calathes 5, Papanikolaou 2, Giannis Antetokounmpo 10, Papapetrou 4, Bourousis 12, Papagiannis 15, Printezis 16, Sloukas 4, Thanasis Antetokounmpo 8, Larentzakis 7, Mantzaris 2, Vasilopoulos
Karadağ: Ivanovic 9, Radoncic, Sead Sehovic 2, Dubljevic 5, Vucevic 12, Bjelica 9, Needham 5, Petar Popovic 11, Radovic 2, Suad Sehovic 3, Aleksa Popovic, Todorovic 2
1. Periyot: 17-9
Devre: 42-16
3. Periyot: 63-38
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