Yunanistan Çekya'yı Calathes ile geçti
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur K Grubu mücadelesinde Yunanistan, Çekya'yı 84-77 mağlup etti.
Yunanistan'ın NBA'de geçtiğimiz sezonun MVP'si seçilen yıldız oyuncusu Antetokounmpo 12 sayıda kalırken, Calathes 27 sayıyla maçın skorer ismi oldu.
Yunanistan üçüncü galibiyetini elde ederken, Çekya ikinci kez mağlup oldu. K Grubu'ndaki son maç ABD ile Brezilya arasında TSİ 15.30'da yapılacak.
Salon: Shenzen Bay Spor Merkezi
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Andris Aunkrogers (Letonya), Wojciech Liszka (Polonya)
Çekya: Satoransky 13, Bohacik 25, Hruban 11, Kriz 2, Balvin 6, Pumprla 2, Peterka 5, Auda 13, Vyoral, Sirina
Yunanistan: Calathes 27, Sloukas 16, Papapetrou 3, Giannis Antetokounmpo 12, Bourousis 2, Printezis 6, Papanikolaou 5, Larentzakis 2, Papagiannis, Thanasis Antetokounmpo 11
1. Periyot: 12-18
Devre: 33-32
3. Periyot: 49-57
Beş faulle çıkanlar: 35.13 Auda (Çekya), 34.08 Giannis Antetokounmpo (Yunanistan)
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