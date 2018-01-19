« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Basketbol>Yunan başkandan yine çirkin hareket!

Yunan başkandan yine çirkin hareket!

THY Euroleague'de çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un 67-62 mağlup ettiği Yunan ekibi Panathinaikos'un başkanı Dimitrios Giannakopoulos yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Panathinaikos’un sıradışı başkanı Dimitrios Giannakopoulos, temsilcimiz Fenerbahçe ile oynadıkları ve 67-62 kaybettikleri maçın ardından yine skandal bir paylaşıma imza attı. Hakemlere savurduğu tehditler ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk taraftarları sık sık kızdıran Giannakopoulos, ınstagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yine tepkileri üzerine topladı.

“Türkiye’den gelen yeni takipçilerime; Asla Panathinaikos gibi olamayacaksınız. Avrupa basketbolunun kralı Panathinaikos.” notuyla imalı bir fotoğraf paylaşan Yunan başkan, Türk takipçilerinin hışmına uğradı. Paylaşımın altına yüzlerce yorum yapan Türk taraftarlar Giannakopoulos’a ağır ifadelerde bulundu.

Dimitrios Giannakopoulos daha önce de Fenerbahçe’ye kaybettikleri bir maçın ardından takımın uçak biletlerini iptal etmiş ve Atina’ya otobüsle dönmeleri emrini vermişti. (Posta)

Yunan başkandan yine çirkin hareket

THY EuroleagueFenerbahçe Doğuşbasketbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ