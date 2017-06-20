Yükselme Ligi’nde derbi heyecanı!

Toplam 6 takımın liderlik için mücadele edeceği Yükselme Ligi, bu mevsim Beşiktaş ve Galatasaray Esports’un yeşil sahaların dışına taşan derbi karşılaşmalarına sahne olacak.

Yükselme Ligi Açık Elemeleri'nden gelen 3 takım ve geçtiğimiz mevsimden katılmaya hak kazanan 3 takım olmak üzere 6 takımın mücadele edeceği League of Legends Yükselme Ligi Yaz Mevsimi başladı. Yükselme Ligi, bu mevsimde 2015 Yılı Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali Şampiyonu Beşiktaş ve Şampiyonluk Ligi’ne dönmekte kararlı olan Galatasaray Esports’un yeşil sahaların dışına taşan derbi karşılaşmalarına sahne olacak. İki takım 21 Haziran’da ilk kez karşı karşıya gelecek.

Yükselme Ligi yeni mevsimde bu iki takımın yanı sıra yılların tecrübesine sahip HWA GAMING, bir önceki galibiyetsiz dönemini unutturmak için geri dönen OYUNHİZMETLERİ E-SPOR KULÜBÜ, Kış Mevsimi Yükselme Ligi’ni kıl payı kaçıran Royal Bandits ve bu yıl sil baştan başlayan Victorious Ace’e ev sahipliği yapacak.