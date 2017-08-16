Yüksek maaşın sırrı çözüldü

Yıllık ücretinin 3 milyon 850 bin euro'ya çıkmasının arkasında oyuncunun transferinin gecikmesine neden olan imza parasının olduğu ifade edildi. West Ham, Valencia'dan bedelsiz aldığı Feghouli için 1 milyon euro imza parası ödemiş, geriye 2 milyon euro kalmıştı.

İngiliz ekibi bu parayı ödemeyeceğini, Feghouli de bırakmayacağını söyleyince Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekibin, 2 milyon euro'yu 4 taksitte yılda 500'er bin euro'luk taksitlerle ödemeyi kabul etti ve Feghouli'nin ücreti 3 milyon 850 bin euro'ya yükseldi. (Fotomaç)