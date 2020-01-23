Yukatel Denizlispor Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bugün Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Trabzonspor, 2-0lık avantajını da kullanarak turu geçmeyi ve kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Yukatel Denizlispor Trabzonspor maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Yukatel Denizlispor ile Trabzonspor ZTK son 16 turu rövanş maçında mücadele edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Lopes, Onazi, Murawski, Sacko, Olcay, Oscar, Rodallega

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

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MAÇ ÖNÜ NOTLARI

İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek kupada yoluna devam etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Daniel Sturridge ve Fıratcan Üzüm'ün sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor'un Yukatel Denizlispor karşısına Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ve Sörloth muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.





Trabzonspor antrenmanında eğlenceli anlar...