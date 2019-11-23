CANLI | Yukatel Denizlispor Çaykur Rizespor
Süper Lig'de 12. hafta Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor maçıyla devam ediyor. Mücadeleyi canlı aktarıyoruz...
Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Yukatel Denizlispor, saha avantajını kullanarak maçtan galip ayrılmak istiyor.
Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele, Denizli Atatürk Stadı’nda saat 15.00’te başladı. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Maçı Spor Arena'dan canlı aktarıyoruz...
İŞTE İLK 11'LER
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay, Burak, Rodallega.
Rizespor: Zafer, Attamah, Abarhoun, Melnjak, Talbi, Yan Sasse, Abdullah, Diomande, Aminu, Scepovic, Samudio.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada gelişen Denizlispor atağında Zeki Yavru'nun ortasına uzak köşede bulunan Burak Çalık kafa ile vurdu. Ancak top yandan auta çıktı.
21. dakikada Sasse'nin son çizgiye kadar inip yaptığı tehlikeli ortasını Denizli savunması kornere yolladı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.
(İkinci yarı oynanıyor...)
Rodallega'nın Trabzonspor günlerinden...
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