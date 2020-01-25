Yukatel Denizlispor, Ben Youssef ile sezon sonuna kadar anlaştı | Transfer Haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde görev yapan 30 yaşındaki Ben Youssef ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Caen'den lacivert-beyazlı kulübe 6 Temmuz 2017'de 3 yıllığına imza atan Ben Youssef, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol attı





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!