Yukatel Denizlispor 2-0 Çaykur Rizespor
Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Yukatel Denizlispor oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Estupinan ve 90+1. dakikada penaltıdan Murawski kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 14'e yükseltti ve 10. sıraya yerleşti. Çaykur Rizespor ise aynı puanla 11. basamakta kaldı.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), İlker Takpak (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxx) - Zeki (x) (Dk. 67 Lopes x), Mustafa (xxx), Sapunaru (xxx), Bergdich (xx), Sackey (x) (Dk. 78 Estupinan x), Murawski (xxx), Olcay (xx), Aissati (xx), Burak (x) (Dk. 67 Barrow xxx), Rodallega (xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer (xx) - Attamah (xx), Abarhoun (x), Talbi (x), Melnjak (xx), Diomande (x) (Dk. 39 Moroziuk x), Abdullah (xx), Samudio (xx), Sasse (xx), Aminu (x) (Dk. 75 Barış x), Scepovic (x) (Dk. 85 Chatziisaias)
GOLLER: Dk. 86 Estupinan, Dk. 90+2 (Pen.) Murawski (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Burak, Dk. 41 Murawski, Dk. 71 Bergdich (Denizlispor) - Dk. 29 Abdullah, Dk. 69 Sase, Dk. 79 Scepovic (Çaykur Rizespor)
MAÇTAN DAKİKALAR
1’inci dakikada ilk tehlikeli atağı Denizlispor geliştirdi. Sol kanattan ceza alanına bindiren Bergdich’in yerden ortasında, Çaykur Rizesporlu Abarhoun topu Rodallega’ya gelmeden son anda kornere çeldi.
21’inci dakikada sağ kanattan Zeki’nin ortaladığı topa arka direkte Burak kafayı vurdu. Ancak meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.
25’inci dakikada Aminu’nun pasına hareketlenen Samudio bekletmeden şutunu çekti, ancak top farklı bir şekilde auta çıktı.
32’nci dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Orta sahadan aldığı topla atağı sürükleyen Sase’nin uzaktan şutunda Sapunaru’ya çarpan top az farkla kornere gitti.
53’üncü dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Rodallega’nın pasını kontrol eden Burak sol çaprazdan kaleyi yokladı, ancak top Zafer’in kucağında kaldı.
69’uncu dakikada savunmadan aldığı pasla süratle Denizlispor ceza sahasına giren Samudio’nun sağ çaprazdan sert şutunda top yandan dışarıya çıktı.
72’nci dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Samudio’nun kullandığı serbest vuruşta, top Lopes’e çarpıp direkten döndü. Hakem Halil Umut Meler, Lopes’in topa elle müdahale ettiğine hükmedip penaltı kararını verdi. Meler, VAR odasının tavsiyesi ile pozisyonu izledi ve kararını değiştirdi. Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı iptal oldu.
86’ncı dakikada Denizlispor öne geçti. Barrow’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunma arasında topa iyi yükselip kafayı vuran Estupinan fileleri sarstı: 1-0.
90’ıncı dakikada Denizlispor VAR odasından gelen uyarı sonucu penaltı kazandı. Barrow’un yerden ortaladığı topa Talbi elle müdahale etti. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.
90+2’nci dakikada Denizlispor farkı 2’ye çıkardı. Murawski penaltı atışını gole çevirdi: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puanı hanesine yazdıran taraf ev sahibi Yukatel Denizlispor oldu.
Rodallega'nın Trabzonspor günlerinden...
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