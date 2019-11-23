Yukatel Denizlispor 2-0 Çaykur Rizespor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYukatel Denizlispor 2-0 Çaykur Rizespor
GeriFutbol Yukatel Denizlispor 2-0 Çaykur Rizespor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
23.11.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Yukatel Denizlispor 2-0 Çaykur Rizespor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yukatel Denizlispor 2-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Yukatel Denizlispor oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Estupinan ve 90+1. dakikada penaltıdan Murawski kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 14'e yükseltti ve 10. sıraya yerleşti. Çaykur Rizespor ise aynı puanla 11. basamakta kaldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), İlker Takpak (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxx) - Zeki (x) (Dk. 67 Lopes x), Mustafa (xxx), Sapunaru (xxx), Bergdich (xx), Sackey (x) (Dk. 78 Estupinan x), Murawski (xxx), Olcay (xx), Aissati (xx), Burak (x) (Dk. 67 Barrow xxx), Rodallega (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer (xx) - Attamah (xx), Abarhoun (x), Talbi (x), Melnjak (xx), Diomande (x) (Dk. 39 Moroziuk x), Abdullah (xx), Samudio (xx), Sasse (xx), Aminu (x) (Dk. 75 Barış x), Scepovic (x) (Dk. 85 Chatziisaias)

GOLLER: Dk. 86 Estupinan, Dk. 90+2 (Pen.) Murawski (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 11 Burak, Dk. 41 Murawski, Dk. 71 Bergdich (Denizlispor) - Dk. 29 Abdullah, Dk. 69 Sase, Dk. 79 Scepovic (Çaykur Rizespor)

Yukatel Denizlispor 2-0 Çaykur Rizespor

MAÇTAN DAKİKALAR

1’inci dakikada ilk tehlikeli atağı Denizlispor geliştirdi. Sol kanattan ceza alanına bindiren Bergdich’in yerden ortasında, Çaykur Rizesporlu Abarhoun topu Rodallega’ya gelmeden son anda kornere çeldi.

21’inci dakikada sağ kanattan Zeki’nin ortaladığı topa arka direkte Burak kafayı vurdu. Ancak meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

25’inci dakikada Aminu’nun pasına hareketlenen Samudio bekletmeden şutunu çekti, ancak top farklı bir şekilde auta çıktı.

32’nci dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Orta sahadan aldığı topla atağı sürükleyen Sase’nin uzaktan şutunda Sapunaru’ya çarpan top az farkla kornere gitti.

53’üncü dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Rodallega’nın pasını kontrol eden Burak sol çaprazdan kaleyi yokladı, ancak top Zafer’in kucağında kaldı.

69’uncu dakikada savunmadan aldığı pasla süratle Denizlispor ceza sahasına giren Samudio’nun sağ çaprazdan sert şutunda top yandan dışarıya çıktı.

72’nci dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Samudio’nun kullandığı serbest vuruşta, top Lopes’e çarpıp direkten döndü. Hakem Halil Umut Meler, Lopes’in topa elle müdahale ettiğine hükmedip penaltı kararını verdi. Meler, VAR odasının tavsiyesi ile pozisyonu izledi ve kararını değiştirdi. Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı iptal oldu.

86’ncı dakikada Denizlispor öne geçti. Barrow’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunma arasında topa iyi yükselip kafayı vuran Estupinan fileleri sarstı: 1-0.

90’ıncı dakikada Denizlispor VAR odasından gelen uyarı sonucu penaltı kazandı. Barrow’un yerden ortaladığı topa Talbi elle müdahale etti. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.

90+2’nci dakikada Denizlispor farkı 2’ye çıkardı. Murawski penaltı atışını gole çevirdi: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puanı hanesine yazdıran taraf ev sahibi Yukatel Denizlispor oldu.

Rodallega'nın Trabzonspor günlerinden...

 

Yukatel Denizlispor 2-0 Çaykur Rizespor

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle