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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.01.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Yücel İldiz: 'Zirveyi yakaladık, bundan sonra her maç zor'

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Yücel İldiz: 'Zirveyi yakaladık, bundan sonra her maç zor'

Denizlispor'un Adana Demirspor'u 5-1 yendiği maçtan sonra Yücel İldiz ve Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu.

İşte teknik adamların maçtan sonra yaptığı açıklamalar...

İLDİZ: "ÇOK İYİ OYNADIK"

Takımın başında çıktığı 11’inci maçta 9’uncu galibiyetini alan ve hiç yenilgi yüzü görmeyen İldiz, "Tüm Denizli’ye teşekkür ediyorum. Tüm taraftarlarımıza, camiaya teşekkür ediyorum. Maç öncesi de söylemiştim. Şimdi herkes bizi yakalamaya çalışacak biz de yukarıyı yakalamaya çalışacaktık. Bugün o yukarıyı yakaladık. Bundan sonra her müsabaka çok zor. Her maçı ciddiye almamız lazım. Maç boyunca yalnız yediğimiz gol pozisyonunda 5-6 dakika kötüydük. Bunun dışında çok iyi oynadık. Kendi penceremizden baktığımızda liderliği yakaladık ama devreye zorlu maçlarla başladık, zorlu maçlarla da devam edeceğiz. Ciddiyeti bırakmayacağız" dedi.

VURAL: "ÖNEMLİ OLAN AYAĞA KALKABİLMEK"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Denizlispor karşılaşmasının ardından oyuncularını sahada tanıyamadığını söyledi. Yılmaz Vural, "Oyuna iyi başlamadık. Çok tutuk bir görüntü sergiledik. Penaltıdan erken bir gol yedik. Eşitliği yakaladığımız anda 45’inci dakikadaki kırılma anında tekrar yenik duruma düştük. İkinci yarıya değişikliklerle başladık ama devrenin başında goller kaçırdık. Ardından atağa çıkarken kaptırdığımız toptan gol yedik. Önemli olan buradan ayağa kalkabilmek. Biz iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Ancak bugün sahada bizim bildiğimiz oyuncular yoktu. Toparlamak zorundayız ve bu durumlara bir daha düşmeden ayağa kalkacağız" diye konuştu.

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