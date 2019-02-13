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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
AA
13.02.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Yücel İldiz: "Parolamız Galibiyet"

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Yücel İldiz: "Parolamız Galibiyet"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, takımının her maçta şampiyonluk parolasıyla sahaya çıktığını söyledi.

Ligin 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü Eskişehirspor'a konuk olacak Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. İldiz, deplasmanda zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Zorluk derecesi yüksek maçlarla ikinci yarıya başladık. Şu anda ufak tefek arızalarımız var ve onları gidermeye çalışıyoruz. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Cezalı oyuncuların yerini doldurmaya çalışacaklarını anlatan İldiz şöyle konuştu:

"Futbol sahada oynanıyor ve çıkıp oynayacağız. Pazartesi akşamı güzel bir futbol akşamı olacağını düşünüyorum. Futbol şöleni olsun. Eskişehirspor zor bir takım, işimiz kolay değil. Rakip mutlaka kazanmak isteyecek ama bizim de kaybetmeye tahammülümüz yok. Kazanan taraf olmak istiyoruz."

- Hazırlıklar başladı

Denizlispor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör İldiz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Futbolcular, ısınmanın ardından ağırlık çalışması yaptı. Topla devamlılık çalışması yapan yeşil siyahlı ekip idmanı taktik çalışmasıyla bitirdi. Futbolculardan Seddar Karaman, takımın çok güzel bir tempo yakaladığını ve bundan sonra yenilmeden şampiyon olmak istediklerini ifade etti. Gökhan Süzen ise her maça "final" parolasıyla çıktıklarını anlattı.

- Yönetimde istifa

Denizlispor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Özpek'in istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, Özpek'e bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildiği belirtildi.

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