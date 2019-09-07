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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.09.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Yücel İldiz: "Her ne kadar Konyaspor ‘defansif oynuyor’ deniliyorsa da..."

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Yücel İldiz: "Her ne kadar Konyaspor ‘defansif oynuyor’ deniliyorsa da..."

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Teknik Direktörü Yücel İldiz, Konyaspor maçı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlar ile devam ediyor.

Antrenman öncesi hazırlıkları ve Konyaspor maçı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yücel İldiz, ligin ilk periyodunu istedikleri gibi geçirdiklerini kaydetti. Doğru işler ve transferler yaptıklarını vurgulayan İldiz, “Göztepe maçı sonrası 3 gün izin verdik arkadaşlarımıza ve geçtiğimiz Çarşamba günü itibari ile çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarda eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Ligde ilk periyoda baktığımızda istediğimizi yapmış gibiyiz. Hem yakım toparlamak hem de eksiklikleri giderme konusunda uğraşırken bir anda da lig başladı, çok zorlu bir süreçti bizim adımıza. Doğru işler yaptığımızı düşünüyorum ama tabi doğru giderken de eksiklikleri görmemiz gerekiyor. Bir anlamda takımı tamamlamaya çalıştık, bir oyuncu daha alsak daha iyi olacaktı belki ama şu ana kadar yaptığımız transferler de iyi diye düşünüyorum” dedi.

“4 zorlu müsabaka oynayacağız”

Konyaspor maçına yüksek bir tempo ile çalıştıklarını dile getiren İldiz, ikinci milli takımlar arasına kadar 4 zorluk müsabaka oynayacaklarını aktaran İldiz, “Milli takım arası bizim açımızdan iyi oldu hem sakat oyuncularımızın hem de yeni aldığımız oyuncuların eksiklerinin giderilmesi açısından iyi oldu. Yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Konyaspor maçının hangi gün olacağı da belli değil ama yüksek tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hafta başından itibaren de Konyaspor maçı hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Birinci periyodu istediğimiz geçtik, ikinci periyot çok daha zorlu olacak çünkü ikinci milli takımlar arasına kadar 4 zorlu müsabaka oynayacağız. Üçüncü periyoda ise Fenerbahçe maçı ile başlayacağız. Bunlar önemli şeyler bu yüzden daha kuvvetli girmek zorundayız ikinci periyoda” diye konuştu.

“Çok zor bir maç oynayacağız”

Konyaspor’un genelde defansif anlamda oynadığı yönündeki algıya katılmadığını vurgulayan İldiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ben bu algıya katılmıyorum. Kesinlikle çok önemli ve zorlu bir müsabaka oynayacağız. Ne yaptığınız bilen bir takımla oynayacağız. Her ne kadar Konyaspor ‘defansif oynuyor’ deniliyorsa da, öyle bir şey yok. Bugüne kadar yaptığımız analizlerde de bunu görmedik. Çok zor bir maç oynayacağımızı söyleyebilirim ama biz de iyi başladık ve sahamızda kayıp vermek istemiyoruz. Kolay bir maç olmayacak ama inşallah taraftarımızın desteği ile kazanacağız.”

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Yücel İldiz: Her ne kadar Konyaspor ‘defansif oynuyor’ deniliyorsa da...

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