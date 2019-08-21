Yücel İldiz: "G.Saray, Avrupa ve Türkiye’de gururumuz. Denizlispor olarak yakışanı yaptık"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYücel İldiz: "G.Saray, Avrupa ve Türkiye’de gururumuz. Denizlispor olarak yakışanı yaptık"
GeriFutbol Yücel İldiz: "G.Saray, Avrupa ve Türkiye’de gururumuz. Denizlispor olarak yakışanı yaptık"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
21.08.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Yücel İldiz: "G.Saray, Avrupa ve Türkiye’de gururumuz. Denizlispor olarak yakışanı yaptık"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdüren Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını kaydeden İldiz, "Son bir hafta içerisinde rakibimizi iyi analiz ettik. Sezonun açılış maçında iki şampiyona yakışan bir maç olması gerekiyordu. Galatasaray’ı anlatmaya gerek yok. Fatih hoca ve ekibini söylemeye gerek yok. Onlar Avrupa ve Türkiye’de gururumuz. Biz de kendimize göre bir camiayız. Denizlispor olarak yakışanı yaptık" diye konuştu.

31
Bu sezon Fenerbahçe - Galatasaray ligi olur
Bu sezon Fenerbahçe - Galatasaray ligi olur

Takım olarak Antalyaspor maçına konsantre olduklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Çağdaş futbol oynayan, kazanma alışkanlığı olan takım yaratma adına çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Antalyaspor geçen yıl beklenenin üzerinde bir performans sergiledi. Müthiş bir çıkış yakaladılar. Bu sezona kazanarak başladılar ve belli bir oyunları var. Çok sabırlı oynamasını biliyorlar. O nedenle Antalya’da işimiz hiç kolay olmayacak" dedi.

"Bizim de bir oyun anlayışımız var" diyen yeşil-siyahlı ekibin teknik patronu İldiz, "Oyun anlayışımızı geliştirerek devam etmek zorundayız. Transferin sonuna giriyoruz. Takıma 1-2 oyuncu transferimiz daha olacak. Hafta sonuna kadar ciddi çalışmamız lazım. Ayaklarımız yere sağlam basması lazım. İki hafta üst üste çok zorlu bir müsabaka oynayacağız. Tek hedefimiz şu an için Antalyaspor maçı. Sezona kazanarak başladık ve bu kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor. Antalya’dan güzel bir neticeyle dönmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

OLCAY ŞAHAN: KENDİMİ YENİDEN GÖSTERMEK İSTİYORUM

Denizlispor’un Trabzonspor’dan renklerine bağladığı yeni transferi Olcay Şahan da, yeşil-siyahlı ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Galatasaray’ı yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Şahan, "İyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Takımımızın ligde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Oynamadığım süreçte bireysel olarak çok çalıştım. Benim felsefemde yatmak yoktur. Çalışkan biri olduğumu herkes bilir. Takıma katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Antalyaspor maçıyla ben de lige başlayacağım. Birçok takım beni transfer etmek istedi. Şartları benim felsefeme uyan bir kulüp olduğu için burayı tercih ettim. Kendimi burada yeniden göstermek istiyorum. Trabzonspor’da son dönemde kaçırdığım maçları burada oynayarak telafi etmek istiyorum" dedi.

Gurbetçi yıldız, Denizlispor’un üst sıraları hedefleyen bir kulüp olduğunu belirterek, "Başkanımız Ali Çetin’in ilk 5 hedefini duymuştum. Takıma çok sağlam transferler yaptı. Ligin deneyimli ve iyi futbolcularını kadroya kattı. İddialı konuşmasını da çok normal karşılıyorum. Çünkü bu takımın ligde kalmayı değil, üst sıraları hedefleyen bir takım oldu. Biz de belirlenen hedefler doğrultusunda elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Yücel İldiz: G.Saray, Avrupa ve Türkiye’de gururumuz. Denizlispor olarak yakışanı yaptık

RECEP NİYAZ: ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI

Galatasaray karşısında Süper Lig’de sezonun ilk golünü atarak galibiyette pay sahibi olan Recep Niyaz ise, önemli olanın 3 puan olduğunu söyledi. Altyapı patentli yıldız, "Galibiyette pay sahibi olmak benim için mutluluk verici. Takım olarak çok iyi hazırlanmıştık. Hepimiz bu karşılaşmadan puan alacağımıza inanıyorduk. 3 puan olunca çok ayrı bir güzelliği oldu. Ben maça aslında kötü başlamıştım. İlk 3 topu kaybetmiştim. Süper Lig’de oynamayalı uzun bir süre olmuştu. Tabi karşınızdaki takım ligin önde gelen takımlarından biri olunca ister istemez psikolojik olarak biraz etkileniyorsunuz. Daha sonra toparlanıp pozisyonlara girdim. Gol attığım için de çok mutluyum ama önemli olan 3 puan almaktı. Lige 3 puanla başladık. İyi başladık, umarım iyi götürür iyi de bitiririz" dedi.

BARROW: "BÜYÜK BİR TAKIMA KARŞI GALİBİYET ALDIK"

Denizlispor’un İngiltere’nin Reading takımından transfer ettiği Madou Barrow, Galatasaray maçında büyük bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını kaydetti. İlk hafta performansıyla büyük alkış alan kanat oyuncusu, "Herkes sahada elinden gelenin en iyisini yaptı. Sahada tüm takım birbirine destek oldu. Bu yüzden iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Maçta sakatlanıp sedyeyle çıkmak zorunda kaldım. Taraftarlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu başarılı skoru elde ettik. Sahamızdaki karşılaşmalarda taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yapıp onları mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Adalesinde sertleşme oluşan 26 yaşındaki oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yücel İldiz: G.Saray, Avrupa ve Türkiye’de gururumuz. Denizlispor olarak yakışanı yaptık

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika transfer haberleri: Erzurumspor, Merthan Açıl'ı transfer etti
Beşiktaş Nicolas Mirin'i Toulouse'a kiraladı
Milli Voleybolcu Meryem Boz: "Her maç final olacak"
Yücel İldiz: "G.Saray, Avrupa ve Türkiye’de gururumuz. Denizlispor olarak yakışanı yaptık"