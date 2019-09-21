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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.09.2019 - 21:44, Son Güncelleme:

Yücel İldiz: "Buruk bir sevinç yaşıyoruz"

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Yücel İldiz: "Buruk bir sevinç yaşıyoruz"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 1-1 berabere kaldıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, “Sezon başında yaptığımız açıklamalarda geçtiğimiz sezon şampiyon olduk ama oynadığımız futbolla iz bıraktık" dedi.

Sezon başında iyi oynayacaklarının sözünü verdiklerini söyleyen İldiz, "Sezon başlarken işimiz çok zordu. Yeni bir takım olmak hiç kolay değildi. Hem yeniden yapılanma yaptık, tesisle, statla ve kadro ile. İşimiz hiç kolay değildi. Lige de çok zor bir fikstür ile başladık. Ama şunun sözünü verdik. Gerçekten sahada iyi mücadele eden, seyir zevki veren çağdaş futbol oynamaya çalışan bir Denizlispor olduk. Her zaman kazanma alışkanlığı olan Denizlispor olduk. Hep üzerine koyarak gittik. Konya maçında 45 dakikada iyi oynadık ve ikinci yarıda iyi oynamadık. Bugün Kayseri’de iyi bir mücadele olacağınız biliyorduk. 20. dakikadan sonra gerçekten müsabakayı kazanma adına ve futbol oynama adına buruk bir sevinç yaşıyoruz. Sizleri kazanmış bir takım olarak kutluyorum dedim. Kazanmak istiyorduk ama berabere bitti. Oynadığımız futboldan çok memnunum. Çok gol kaçırdık onları kaçırmamamız gerekiyordu. Kayserispor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Gene söylüyorum şunun sözünü verebilirim, yeneriz yeniliriz ama Denizlispor olarak ligde elimizden geldiği kadar izleyenlere zevk vermeye futbola katkı sunmaya devam edeceğiz. Çağdaş futbol adına her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu yolda açık söylemek lazım hiçbir şeyi içerideki maçlarımız olsun dışarıdaki maçlarımız olsun netice kaygısı taşımadan devam edecek” diye konuştu.

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