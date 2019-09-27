Yücel İldiz: "Az gol yemek güzel, az gol atan bir takım değiliz. Çok pozisyona giriyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYücel İldiz: "Az gol yemek güzel, az gol atan bir takım değiliz. Çok pozisyona giriyoruz"
GeriFutbol Yücel İldiz: "Az gol yemek güzel, az gol atan bir takım değiliz. Çok pozisyona giriyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
27.09.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Yücel İldiz: "Az gol yemek güzel, az gol atan bir takım değiliz. Çok pozisyona giriyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yücel İldiz: "Az gol yemek güzel, az gol atan bir takım değiliz. Çok pozisyona giriyoruz"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Antalyaspor karşısında 2-0'lık galibiyetlerle başladığı Süper Lig'de Göztepe ile golsüz, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan, geçen hafta da Konyaspor'a 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor, 5 haftada yediği 2 golle ligin en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduruyor.

Geçen sezon 1. Lig'de yakaladığı başarılı performansını devam ettiren Ege temsilcisinin teknik direktörü Yücel İldiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının Süper Lig'de en iyi şekilde mücadele etmesi için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Takım savunmasını ve birlikte hareket etmeyi güzel başardıklarını anlatan İldiz, "Az gol atan bir takım değiliz. Çok pozisyona giriyoruz. Son maçta da çok pozisyona girdik. Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olacağız. Genel olarak Konyaspor maçının ikinci yarısı haricinde takımın performansından memnunum. Takım savunması, birlikte oynamak ve yardımlaşmak çok önemli." dedi.

Takımda eksikliklerin olduğunu ve her geçen gün üzerine katarak devam ettiklerini anlatan İldiz, şöyle konuştu:

"Ne kadar birlikte oynar ve uyum sağlarsak o kadar az gol yeriz. Bundan sonra daha da az gol yememiz lazım. Az pozisyon verip biraz daha pozisyonlara girmemiz lazım. Az gol yemek çok güzel bir şey. Bunu daha iyileştirmeye ve attığımız gol sayısını da artırmaya çalışacağız. Genel olarak kamuoyunun oynadığımız futboldan memnun olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar oynadığımız futbolun üzerine koymak ve bunu skora yansıtmak istiyoruz."

- "Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek"

İldiz, seyirciye zevk veren, mücadeleci, güzellikleri bozmayan ve futbolun değerlerine değer katan bir Denizlispor izlettirmeye gayret ettiklerine dikkati çekti.

Kendi oyunlarını sahaya yansıtmak üzere çalıştıklarını anlatan İldiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Her maçın kendine göre bir kazanma yüzdesi vardır. Futbol adına bütün savaş ve mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu bizi nereye götürür sezon sonunda hep birlikte göreceğiz. Ama doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Camia olarak bir bütünlük içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizi hem daha iyi yerlere götürecek hem de bize daha çok sorumluluk ve enerji katacak." diye konuştu.

Takımdaki genç ve tecrübeleri oyuncuların çok iyi iletişim kurduklarını da aktaran İldiz, hafta sonu Kasımpaşa karşısında şehri en iyi şekilde temsil etmek istediklerini sözlerine ekledi.


iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın! 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Mecnun Otyakmaz: "Sivasspor her zaman Avrupa kupalarını hedeflemiş bir takımdır"
Sumudica dejavu yaşıyor
"Lig sonunda kazanan biz olacağız"
"Yenilmeyen takım olmaz"