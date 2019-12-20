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Younes Belhanda'ya talip var | Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Younes Belhanda'ya talip çıktı.
Galatasaray ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan Belhanda için teklifler gelmeye başladı.
Cezayirli yıldızı geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak isteyen Al İttihad kulübünün transfer adına yeniden girişimlere başladığı iddia edildi.
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