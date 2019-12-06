Younes Belhanda'nın ülkesinden flaş transfer açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Younes Belhanda için Fas basınından transfer iddiası ortaya atıldı.

Fas'ın Lions de L'Atlas sitesinin haberine göre Belhanda, Ocak ayında Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak.

Suudi Arabistan'dan Al Nasr ve Al Ittihad takımlarının Belhanda ile yakından ilgilendiği, Galatasaray'ın da bu transferden 10 milyon euro gelir beklediği kaydedildi.

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