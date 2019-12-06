Younes Belhanda ve Ryan Babel kavga etti iddiası!

Sarı kırmızılı takımda eleştiri oklarının hedefindeki isim Younes Belhanda'nın Ryan Babel ile antrenmanda kavga ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Arap basınının iddiasına göre Belhanda ile Babel, neden olduğu bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti.

Belhanda'nın Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmak istediği ve kendisini uzun süredir isteyen Arap takımlarına bu kez 'evet' diyeceği belirtildi.

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