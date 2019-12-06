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Futbol
06.12.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Younes Belhanda ve Ryan Babel kavga etti iddiası!

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Younes Belhanda ve Ryan Babel kavga etti iddiası!

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Ryan Babel için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı kırmızılı takımda eleştiri oklarının hedefindeki isim Younes Belhanda'nın Ryan Babel ile antrenmanda kavga ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Arap basınının iddiasına göre Belhanda ile Babel, neden olduğu bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti.

Belhanda'nın Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmak istediği ve kendisini uzun süredir isteyen Arap takımlarına bu kez 'evet' diyeceği belirtildi.

Younes Belhanda ve Ryan Babel kavga etti iddiası

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