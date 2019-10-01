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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Can BUDAK / Spor Arena Dış Haberler
01.10.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Younes Belhanda: ''Türkiye ile Fransa birbirine benziyor''

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Younes Belhanda: ''Türkiye ile Fransa birbirine benziyor''

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Süper Lig ile Fransa Ligi'ni kıyasladı ve çarpıcı sözler kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain maçı öncesi Fransız RMC Sport kanalı, Galatasaray hakkında incelemede bulundu.
Sarı kırmızılı ekipte geçmiş yıllarda Fransa'da oynamış futbolcuların fazlalığına dikkat çeken Fransız kanal, geçmiş yıllarda Fransa'da Nice takımında da forma giyen Younes Belhanda ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Younes Belhanda, ''Fransa Ligue 1 ve Türkiye Süper Lig arasında çok büyük bir fark göremiyorum. Türkiye'de oynayan çoğu yabancı Fransa veya İngiltere'de oynamış tecrübeli isimler. Türkiye'deki oyun düzeni, Fransa'daki taktik anlayışına çok benziyor. İki ligin ritimlerinin de çok benzer olduğunu söyleyebilirim.'' diye konuştu.

Radamel Falcao'nun Şampiyonlar Ligi tutkusu;

Paris Saint-Germain maçı hakkında da konuşan Belhanda, ''Türkiye'de son iki sezonun şampiyonuyuz. Burada kazanınca harika bir atmosfer oluşuyor. Kendinizi gerçekten evinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. PSG karşısında bir zafer alırsak aynı atmosferi bekliyorum.'' dedi.

Galatasaray'da geçmiş yıllarda Fransa'da forma giymiş oyuncular arasında Younes Belhanda, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Radamel Falcao, Jimmy Durmaz, Sofiane Feghouli ve Mariano gibi futbolcular yer alıyor.

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